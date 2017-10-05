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Пицца

Ресторан Вашингтона в честь Путина предложит пиццу "Острый, как Путин"

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Общество
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В честь 65-летия Владимира Путина в Вашингтоне, недалеко от российского посольства, в течение трех дней будут готовить пиццу со специями.

КИШИНЕВ, 06 окт — Sputnik. Необычную пиццу, приготовленную  в честь юбилея Путина, предложат посетителям в вашингтонском ресторане.

Пиццу Острый как Путин ("Hot Like Putin") можно будет попробовать в вашингтонском ресторане Ledo Pizza в честь дня рождения президента России Владимира Путина, рассказал менеджер пиццерии Тарик Диаб, сообщает Sputnik Абхазия.  

"Я знаю, что Путин очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днем рождения, приготовив пиццу, названную в его честь. Акция продлится всего три дня — с 7 по 9 октября", — цитирует Диаба ТАСС.

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Он отметил, что заведение расположено "не так далеко от российского посольства" и имеет "постоянных клиентов среди россиян".

"Надеюсь, эта пицца порадует их. Моя работа заключается в том, чтобы радовать людей вне зависимости от того, откуда они родом", — подчеркнул менеджер ресторана.

Стоимость пиццы с говядиной, луком, маринованными огурцами и специями составит $22,5.

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7 октября президенту России Владимиру Путину исполнится 65 лет.

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