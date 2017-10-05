Что стало известно о "тайной свадьбе" Земфиры и Литвиновой

СМИ не в первый раз пытались поженить Земфиру и Литвинову

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Авторов, распространивших в Интернете сообщение о том, что в Швеции состоялась свадьба актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой и популярной певицы Земфиры, может ждать суд.

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В четверг в ряде СМИ появились слухи о состоявшейся тайной свадьбе Литвиновой и Земфиры в Швеции, где разрешены однополые браки. Это не в первый раз, когда СМИ пытаются поженить Земфиру и Литвинову. Поводами для таких слухов служит тесное сотрудничество певицы и режиссера.

"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала РИА Новости представитель Литвиновой.

Три года назад Земфира представила клип на композицию "Жить в твоей голове", режиссером была Литвинова. Кроме того, Земфира выступала автором саундтреков к нескольким фильмам своей подруги, что тоже стало поводом для сплетен. Певица и актриса неоднократно опровергали сообщения об их "браке".