Уникальное явление: в октябре несколько планет "сольются" в одну

"Парад планет" жители Земли смогут наблюдать в этом месяце несколько раз, а первый – уже 5 октября

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Редкое астрономической явление, "парад планет" произойдет в октябре не единожды.

В целом, пересечение планет может происходить раз в несколько лет. Полный парад планет Солнечной системы происходит раз в полтора века. Связано это с тем, что у каждой планеты свое время полного оборота вокруг Солнца.

© Sputnik/ Виктор Толочко Астролог о последствиях солнечного затмения

Последний раз полный парад планет случился в 1982 году, а следующий произойдет приблизительно в 2161.

В этом году парад составят 6 планет: Земля, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Юпитер. Но Венера и Марс встанут за Землей, поэтому мы не сможем их увидеть. Такой вариант парада происходит раз в 10-20 лет.

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Ученые рассматривают парад планет, как возможность в будущем осуществлять перелеты между планетами с меньшими затратами. Но и для повседневной жизни людей парад планет имеет большое значение.

Астрологи утверждают, что Солнце оказывает воздействие на сердце и кровообращение, Марс — на головной мозг, Венера ответственна за почки, Юпитер — за печень, Луна воздействует на желудок, Сатурн — на спинной мозг и селезенку, а Меркурий — на легкую и дыхательную систему. Остальные же органы, по их мнению, распределяются поровну между всеми планетами.

Движение планет в октябре 2017 года © Sputnik/ Виктор Толочко Астролог назвал страны, которые туристам стоит избегать

Солнце

В начале октября Солнце будет находиться в компании спокойных и дружественных Весов:

— 23 октября — 08:26 – соединение с таинственным Скорпионом;

— 19 октября — 20:34 – противостояние Солнца с Ураном

Меркурий

30 сентября Меркурий соединиться с Весами и будет стремительно сближаться с Солнцем на ранней заре:

— 9 октября — Меркурий закроет Солнце, так произойдет верхнее слияние;

— 17 октября — 10:58 – соединение со Скорпионом до конца октября 2017 года:

— 15 октября — 10:51 – оппозиция с Ураном;

— 18 октября — 11:54 – движение планеты в 2017 году Меркурий, который попадет в компанию со Скорпионом вместе с Юпитером.

Венера

Рано утром на юго-востоке и востоке хорошо видна планета Венера. Венера в знаке зодиака Дева пребывает, а слева от нее просматривается Марс:

— 5 октября — 19:52 – День Любви, когда соединяться Марс и Венера;

— 14 октября — 13:10 – слияние Венеры с Весами и высшая точка Осеннего равноденствия

Движение планеты в 2017 году продолжается в компании с Девой. Марс отлично просматривается на небосклоне рано утром:

— 22 октября — 21:29 – Осеннее равноденствие и Марс отправится на встречу с Весами

Сатурн и Юпитер

В октябре 2017 года ожидается важное астрономическое событие, в котором примут участие Сатурн и Юпитер:

— 10 октября — в 16:19 – Юпитер выйдет из Весов и займет место рядом со Скорпионом;

— 26 октября — 21:09 — Юпитер закроет Солнце, с которым сольется воедино, а Сатурн продолжит свое шествие в компании Стрельца.