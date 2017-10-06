Нобелевская премия мира вручена за борьбу с ядерным оружием

В 2016 году премию мира получил президент Колумбии Хаун Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Обладателем Нобелевской премии мира в 2017 году стала международная кампания по уничтожению ядерного оружия (ICAN), сообщает Sputnik Беларусь.

© AFP/ Leon Neal Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию мира вручают по завещанию учредителя награды Альфреда Нобеля с 1901 года. Имя лауреата награды объявляют в Осло (Норвегия). Присуждать премию могут как политикам, так общественным деятелям и международным организациям.

Премию 2017 года присудили Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN) — неправительственного объединения сотни общественных организации во многих странах мира.

Как подчеркнули в Нобелевском комитете, в прошлом году ICAN приложила большие усилия для борьбы с ядерным оружием, это привело к тому, что многие страны согласились приостановить ядерные исследования.

Стали известны обладатели Нобелевской премии 2017 года по химии>>>

В выступлении представитель комитета призвала страны подключиться к ядерному разоружению и поддерживать деятельность Международной кампании. Отдельно в Осло упомянули Северную Корею и ее нынешние ядерные испытания.

Среди претендентов на награду букмекеры называли Ангелу Меркель, Папу Римского и убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова, а также десятки других деятелей и организаций.