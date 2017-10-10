Умер известный советский экстрасенс Аллан Чумак

В Москве скончался целитель и экстрасенс Аллан Чумак, "заряжавший" в 90-е годы воду и кремы

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Сообщение о смерти 83-летнего Аллана Чумака появилось сначала в соцсетях, а затем этот факт подтвердила его супруга.

Как передают российские СМИ, Чумак умер во вторник вечером.

Чумак получил широкую известность в конце 80-х годов прошлого века. Он называл себя целителем и экстрасенсом, являлся автором нескольких книг.

С 1965 года Чумак работал на телевидении. Экстрасенсорные способности, по его воспоминаниям, проявились у него внезапно, во время подготовки разоблачительных статей о шарлатанах-целителях, после чего провел много эфиров на ТВ.

Чумак заряжал по ТВ воду и кремы, которые, как он утверждал, становились целебными. Сотни тысяч жителей СССР ожидая его сеаснсы, садились перед телеэкранами, расставляя банки с водой и тюбики с кремами.