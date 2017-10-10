За гранью: голова жениха в холодильнике довела невесту до истерики

Английский актер Кит Харингтон рассказал в эфире британского ток-шоу "The Jonathan Ross" о шутке, которая довела его невесту до настоящей истерики

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Киту Харингтону, сыгравшему Джона Сноу, удалось довести до истерики свою невесту Роуз Лесли всего одной шуткой . Вы узнаете, что вызвало такую реакцию, во время просмотра видео.

О жуткой шутке рассказал сам актер, когда принимал участие в британском ток-шоу "The Jonathan Ross". В этом году он положил в холодильник бутафорскую голову, похожую на его собственную.

© AP Photo / HBO, Keith Bernstein Тест на знание сериала "Игра престолов"

Видеозапись розыгрыша показали во время телешоу. Лесли, увидев лежащую на одной из полок холодильника голову, рухнула на колени и впала в истерику. "Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой "С первым апреля!" — рассказал Харингтон.

Харингтон поделился с телезрителями, что в его семье принято устраивать первоапрельские розыгрыши, в то время как в семье Лесли такой традиции нет. Очевидно. она не ожидала подвоха.

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Наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", на съемках которого он и познакомился с Роуз Лесли. В сериале она сыграла роль его одичалой возлюбленной, а в сентябре этого года пара сообщила о помолвке.