Знаменитости в юности и сейчас: как выглядели певицы, актрисы и модели

Когда-то эти юные леди даже не догадывались о том, что им суждено стать кумирами миллионов девочек

Для современного человека участие в различных акциях, посвященных проблемам неравенства между мужчинами и женщинами, стало не просто делом нескольких людей, а мощным мировым трендом. Так в 2016 году в рамках флешмоба #яНеБоюсьСказать сотни тысяч женщин рассказами миру свои истории о насилии, которое пережили. А сегодня организация Global Goals в честь Международного дня девочек, который празднуют ежегодно 11 октября, запустила мировую акцию под хэштегом #FreedomForGirls.

Наши коллеги из Sputnik Беларусь собрали нынешние фото звезд и того времени, когда они были простыми малышками.