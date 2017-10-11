Греческий парламент разрешил с 15 лет гендерную коррекцию (смену пола)

Мужчина он или женщина, каждый грек сможет решить для себя в 15 лет – парламент Греции проголосовал за законопроект о "Юридическом признании гендерной идентичности", разрешающий несовершеннолетним менять пол.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Парламент Греции принял законопроект, который разрешает несовершеннолетним менять пол с 15 лет, сообщает Sputnik Беларусь

Даже несмотря на то, что статья законопроекта не набрала большинства голосов, она была принята. Таковы особенности греческого законодательства. Ее поддержали 148 депутатов, для принятия необходимо 151, против были 124 депутата и 13 воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой.

Ципрас назвал решение "актом храбрости"

Законопроект направлен на защиту прав транссексуалов, утверждают его авторы. Ежегодно они сталкиваются с трудностями, унижением, притеснением. Защиту их прав гарантирует Европейская конвенция по правам человека.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в парламенте, заявил, что голосование за законопроект, разрешающий детям менять пол, — "это также акт храбрости", который поможет защитить уязвимую часть общества.

Согласно законопроекту, несовершеннолетние могут сами решать, какой у них пол, при согласии на то родителей или опекунов. Впрочем, новый закон дает возможность отыграть все назад — "после первой гендерной коррекции" заинтересованное лицо может потребовать вернуть свой предыдущий пол.

15 лет — слишком рано

Законопроект имел немалое количество противников. В частности, компартия аргументировала свое несогласие тем, что смена пола должна быть результатом зрелого мышления, должна основываться на знании ряда факторов и последствий этого выбора.

Обсуждению законопроекта были посвящены прайм-тайм эфиры телеканалов. И опросы масс-медиа показали, что 15 лет слишком юный возраст для половой самоидентификации даже по мнению молодежи.

Церковь предрекает увеличение психических расстройств

Греческая православная церковь выступила резко против, раскритиковав само обсуждение подобного законопроекта.

"У нас столько проблем, голод, нищета, а мы занимаемся такими вещами. Мы не хотим, чтобы дети наши подверглись мучениям. Кто знает, что они нам скажут, когда вырастут?" — завил архиепископ Афинский и всея Греции Иероним.

Подобный законопроект, по мнению церкви, разрушает священный институт семьи, противоречит морали и здравому смыслу и уничтожает человека в его основе. К тому же принятие закона увеличит количество психических расстройств.