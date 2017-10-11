Магнитные бури в пятницу и субботу: чего ждать от природы

В пятницу возмущения будут уровня G2 (средние), в субботу - уже лишь G (слабые)

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Двухдневная магнитная буря, которая обрушится на Землю в предстоящие пятницу и субботу, будет не очень большой, свидетельствуют данные лабораторий по наблюдению за солнечной активностью.

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Ученые предупредили о двухдневной магнитной буре во вторник: из-за активности солнечного ветра 13 и 14 октября на Земле ожидается геомагнитное возмущение.

Судя по данным специализированных лабораторий, магнитная буря будет не очень сильной. Так, в пятницу возмущения будут уровня G2 (средние), в субботу — уже лишь G (слабые). Следовательно, заметного влияния на людей и технику они не окажут, сообщает Sputnik Беларусь.

Череда сильных магнитных бурь прошла на Земле в минувшем сентябре — им предшествовала необычная активность Солнца: мощные вспышки происходили раз в несколько дней, что почувствовали на себе метеозависимые люди.

Некоторые исследователи заявляют, что из-за магнитных бурь возможны перебои в работе средств связи и проблемы с самочувствием людей — головные боли, "скачки" давления и прочее.