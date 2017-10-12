Благодатный свет звезд: 12 октября - праздники и приметы

По григорианскому календарю 12 октября является 285-м днем, до Нового года остается 80 дней

Какие праздники отмечаются 12 октября, кто родился в этот день и каким он будет по народным приметам — в справке Sputnik.

Праздники 12 октября

Международный день испанского языка отмечается ежегодно 12 октября. В этот день все, кто преподает, учит и просто любит испанский язык, участвуют в перформансах, концертах и просто веселятся.

Знали ли вы, что 12 октября 1810 года прошел первый Октоберфест? В честь свадьбы Людвига I Баварского было устроено масштабное пиршество, на которое пригласили всех жителей Мюнхена. Это и положило начало легендарному празднику Октоберфест.

В 1901 году этот день был ознаменован тем, что резиденция президента США получила название Белый дом. Такое решение официально принял Теодор Рузвельт.

12 октября 1971 года на Бродвее впервые прошла рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда". Спустя два года мюзикл экранизировали.

Старт фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене — как это было>>>

В этот день в 1999 году родился 6-миллиардный житель Земли. Это событие произошло в Сараево. Сегодня на Земле проживает около 7,5 миллиардов людей.

Каждый год во второй четверг октября по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день зрения. В 2017 году эта дата выпала на 12 октября. Этот праздник призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам людей с нарушением зрения.

Кто родился 12 октября

Приметы на 12 октября

Этот день по народному календарю всегда сырой и туманный. Крестьяне говорили: "Печальница Маремьяна выткана из тумана". Также народ повторял: "Феофан накинул на солнце кафтан".

В этот день мог выпасть первый снег. В ночь на Феофана люди смотрели в окно и говорили: "У нас под окошком полно репы лукошко". Считалось, что в этот день звезды могут дать благодатный свет.

12 октября в православном календаре

Православные в этот день чтут память преподобного Кириака, священномученика Иоанна Рижского, преподобного Феофана Милостивого и мучеников Дады, Каздои и Гаведдая.

Материал подготовлен Sputnik Беларусь.