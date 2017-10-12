Шторм "Офелия" стал ураганом и может задеть Европу: что ждет Молдову

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Тропический шторм "Офелия", сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Шторм "Офелия" сформировался над Атлантическим океаном в понедельник. Синоптики сообщали, что шторм двигался в северо-восточном направлении со скоростью семь километров в час. Сейчас максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 140 километров в час. На данный момент он находится в 1165 километров от Азорских островов (автономный регион Португалии). По данным синоптиков, "Офелия" движется на северо-восток со скоростью шесть километров в час.

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А в Республике Молдова синоптики обещают до конца этой и на следующей неделе хорошую погоду. Температурный максимум ожидается во вторник на юге страны, где столбики термометров покажут до +24 градусов по Цельсию. А в эти выходные погода удивит — в субботу будет прохладно — от +13 до +16, а в воскресенье уже от +18 до +21. С понедельника и до четверга в среднем по стране прогнозируется до +19..+22.