Камикадзе, ядерный холокост и дед-расист: что Эминем предъявил Трампу - видео

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Американский рэпер Маршалл Мэтерс, изветсный как Эминем,записал видеоролик, в котором речитативом раскритиковал политику президента Дональда Трампа.
Видеоролик музыканта был показан на церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards.
Эминем назвал главу государства "камикадзе, который приведет к ядерному холокосту" и "дедом-расистом".
К настоящему времени ролик посмотрели более 20 миллионов раз.
Новое видео исполнителя повлекло за собой уже вполне привычную волну общественной поддержки со стороны заметных публичных фигур, таких как коллега-рэпер Снуп Догг и известный американский футболист Колин Каперник.
I appreciate you @Eminem ✊🏾 pic.twitter.com/nwavBwsOkQ— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 11 октября 2017 г.
Ранее Трамп обрушился с критикой на спортсменов, которые во время исполнения гимна держались за руки и даже вставали на одно колено, вместо того, чтобы стоять солдатиком и держать ладонь у сердца.