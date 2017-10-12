Камикадзе, ядерный холокост и дед-расист: что Эминем предъявил Трампу - видео

Популярный американский рэпер Эминем записал четырехминутный трек с жесткой критикой президента США Дональда Трампа. Он назвал американского лидера "камикадзе, который приведет страну к ядерному холокосту".

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Американский рэпер Маршалл Мэтерс, изветсный как Эминем,записал видеоролик, в котором речитативом раскритиковал политику президента Дональда Трампа.

Видеоролик музыканта был показан на церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards.

Эминем назвал главу государства "камикадзе, который приведет к ядерному холокосту" и "дедом-расистом".

К настоящему времени ролик посмотрели более 20 миллионов раз.

Новое видео исполнителя повлекло за собой уже вполне привычную волну общественной поддержки со стороны заметных публичных фигур, таких как коллега-рэпер Снуп Догг и известный американский футболист Колин Каперник.

​Ранее Трамп обрушился с критикой на спортсменов, которые во время исполнения гимна держались за руки и даже вставали на одно колено, вместо того, чтобы стоять солдатиком и держать ладонь у сердца.