18:59 13 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Храм Покрова на Нерли

Покров день 2017: традиции, приметы и история праздника

© Sputnik/ Юрий Кавер
Общество
Получить короткую ссылку
315231

Покров Пресвятой Богородицы по православному календарю отмечается в субботу, 14 октября

Православная церковь отмечает 14 октября (1 октября по старому стилю) праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.

История праздника Покров Пресвятой Богородицы

Чудесное явление Божией Матери произошло в середине Х века в церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В те дни столица Византийской империи Константинополь была осаждена язычниками: городу угрожало разрушение, многочисленным храмам — поругание, христианам — жестокие казни и рабство. И во время воскресного всенощного бдения храм был переполнен молящимися, у которых осталась одна надежда на помощь Божию.

В четвертом часу ночи святой Андрей подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом в окружении ангелов и святых. Царицу Небесную сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.

Репродукция иконы Покров Богоматери XVII века из собрания музея Новодевичьего монастыря
© Sputnik/ Макс Альперт
Репродукция иконы "Покров Богоматери" XVII века из собрания музея Новодевичьего монастыря

Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Ее заступлению. Андрей и Епифаний долгое время смотрели на распростертый над народом покров, пока он не исчез.

Традиции Покрова дня

На Руси Покров Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.

В народном сознании христианский смысл Покрова тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Обычно в это время заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки, начинался осенний свадебный сезон.

В селе Константиново
© Sputnik/ Юрий Кавер
В селе Константиново

В народе считалось, что покров — "встреча Осени с Зимой". Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Крестьяне также связывали слово "покров" с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. "Простоволосыми" разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Что нельзя делать на Покров

Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Также на Покров нельзя занимать деньги.

Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве.

Крестный ход во время у церкви Покрова Пресвятой Богородицы
© Sputnik/ Илья Тимин
Крестный ход во время у церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же насыщенным. В народе с Покровы начинают играть свадьбы. "Покров, покров, покрой мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках", — такой заговор обычно приговаривали молодые незамужние девушки, украшая икону Девы Марии собственноручно вышитым рушником.

Приметы на Покров день

Люди считали, что если к середине октября листья с березы еще не осыпались — снег выпадет нескоро. А если белки запасли на зиму много орешков, зима будет холодная и снежная. Если в октябре грянет гром — это к зиме без снега, а если в кругу — лето будет без дождей.

Осень в Сибири
© Sputnik/ Александр Кряжев
Осень в Сибири

Если птицы дружно улетают в теплые края — быть строгой зиме. Об этом же говорят большие муравьиные кучи к осени.

Если на Покров лист ложится на землю вверх изнанкой — это к урожаю, а вот когда первый снег пройдет до Покрова, то зимы ждать долго.

Материал составлен по открытым источникам Sputnik Южная Осетия.

Теги:
традиции, приметы, церковь, православие, история, праздник, Покров Пресвятой Богородицы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Таави Рыйвас на трибуне Рийгикогу
    Ярмарка лицемерия

    Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Отдыхающие на пляже в Сарпи на берегу Черного моря
    Популярное направление

    С начала года Аджарию посетили 1,2 миллиона иностранцев: по количеству визитеров лидирует Турция; Азербайджан, Россия, Иран и Израиль – в пятерке.

  • Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии
    Новый рынок

    На крупнейшей торговой площадке Европы "Фуд Сити" будет размещаться одно из подразделений Торгового дома Абхазии.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы Чемпионата по бодибилдингу в Токио
Соревнование по бодибилдингу в Японии - красота тела
Вечерние кадры подготовки автодорожной арки Крымского моста к подъему
Подготовка автодорожной арки Крымского моста к подъему на опоры
День города программа
Программа празднования Дня города

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться