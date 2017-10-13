Какие страны Европы может задеть ураган "Офелия": что ждать в Молдове

Ураган "Офелия", который сформировался над Атлантическим океаном, движется на северо-восток: на какие страны Европы может обрушиться "воронка"

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Ураган приближается к Европе. Шторм "Офелия", который сформировался над Атлантическим океаном в понедельник, усилился до урагана второй категории из пяти, сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

Сейчас максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 165 километров в час. На данный момент он находится в 995 километрах от Азорских островов (автономный регион Португалии). По данным синоптиков, "Офелия" движется на северо-восток со скоростью 13 километров в час. Согласно данным интерактивной карты NHC, ураган может задеть Великобританию.

Синоптик Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Наталья Голуб прокомментировала в беседе с корреспондентом Sputnik возможность того, что отголоски урагана "Офелия" дойдут и до нашей страны.

"Нас это не коснется. Это слишком далеко от Молдовы. В республике в ближайшие семь дней, за исключением субботы, 14 октября, ожидается в целом хорошая погода. Однако прогнозируется небольшое усиление ветра, что вызвано проходящим через страну атмосферным фронтом", — сказала синоптик.