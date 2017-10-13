Как прошла встреча делегаций XIX Всемирного фестиваля молодежи

Алексей Стефанов, Sputnik

Накануне открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 15 по 22 октября в Сочи, в Москву приехали делегации стран-участников. Представители более 70 стран, имеющие прямое отношение к реализации молодежной политики на государственном уровне, делятся опытом, проводят встречи, и ожидают официального старта фестиваля — парада-карнавала, который пройдет в субботу, 14 октября, в Москве. В нем примут участие профессиональные коллективы артистов из разных стран и около 30 тысяч студентов московских вузов.

Будущее — за молодежью

"Молодежь — будущее любой страны мира, и в Российской Федерации ей уделяется самое пристальное внимание, в том числе президентом России, который участвует в различных форумах и площадках. Также развитию молодежной политики уделяет большое внимание парламент страны", — открыл министерскую встречу вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Sputnik поддержит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В свою очередь посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке добавила к его словам, что сегодня молодые люди не полностью реализуют свой потенциал как агенты будущего. "Мы оставляем молодежь позади, в то время как она является важнейшим активом, которым обладают наши страны, это ключ к устойчивому развитию мира и безопасности", — сказала она.

"Вопросы молодежной политики, места молодежи в современном мире, ее будущее нельзя обсуждать в отрыве друг от друга, нужно обмениваться опытом, общаться не только с помощью социальных сетей", — отметил замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович.

Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий выразил уверенность в том, что такие встречи и знакомства впоследствии перерастают в крепкую дружбу.

"Одной из наиболее важных и острых тем на повестке дня фестиваля станет доступность и качество образования, в том числе и университетского. Молодежь выступает за то, чтобы образование было качественным, доступным и глобальным, чтобы все молодые люди могли полностью ориентироваться в современной науке, экономике и социальных возможностях, — отметил он.

Себя показать, на других посмотреть

После официальных речей представителей России на трибуну один за другим стали выходить представители различных стран. Поэтому общаться с ними удавалось лишь в перерывах между сессиями.

© Sputnik/ Нина Зотина Впервые для Приднестровья: участие во Всемирном молодежном фестивале

"Министерский форум — это интерактивная площадка общения на разных уровнях. Хорошо, что здесь собрали министров, которые отвечают за реализацию молодежной политики. Это возможность не только обменяться мнениями, но и представить собственный опыт, познакомиться с опытом других стран, завязать дополнительные контакты, подготовить к подписанию новые соглашения. В частности, мы в кулуарах уже договорились по ряду министерств, обменяемся соответствующими нотами, которые позволят в перспективе выйти на подписание соглашений", — сказала агентству Sputnik министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Он отметил, что от республики в Сочи поедет около 300 человек. Там будет сформирована большая белорусская экспозиция, на которой представители Беларуси будут делиться опытом в области образования и молодежной политики.

"В Сочи мы откроем перспективы обучения в Беларуси иностранных студентов, познакомим с туристическим потенциалом нашей республики, пригласим приехать на Европейские игры, которые будут проходить в Минске в 2019 году", — добавил он.

Достаточно широко в Сочи будет представлена и делегация от Армении — на фестиваль прилетит 250 человек.

"Армения всегда участвует в международных мероприятиях в разных форматах — сотрудничество и развитие международных связей одно из приоритетных направлений нашей стратегии. Именно поэтому фестиваль такого рода — очень хорошая возможность представить страну, показать наши обычаи, поработать на разных молодежных площадках, изучить опыт других стран касательно дальнейшего взаимодействия, разных программ, идей, которые можно сгенерировать в процессе работы на таких площадках", — сказал директор Центра реализации молодежных мероприятий при Министерстве спорта и по делам молодежи Армении Давит Айрапетян.

В свою очередь председатель Государственного комитета Абхазия по молодежной политике Теймураз Квеквескири пошутил, что Сочи находится так близко к республике, что они могут поехать на фестиваль всей страной. Но все-таки молодежная делегация будет состоять из 55 молодых людей.

"От фестиваля мы ждем контактов, будем делиться опытом, и перенимать его, тем более что в Сочи будут представлены кавказские страны, с которыми мы схожи по ментальности, — Армения и Азербайджан. Я думаю, что мы плодотворно поработаем, и поймем, как дальше двигаться, как развивать нашу молодежь, в какую сторону направить наш вектор. Но, прежде всего, фестиваль — это общение, контакты, налаживание связей и возможность еще раз заявить об Абхазии, и о том, что у нас есть креативная талантливая молодежь, которая готова представлять республику на любом уровне", — сказал он.

Делегация Молдовы также будет большой — около 300 человек, причем, несмотря на сложную политическую обстановку, как подчеркнул Никита Цуркан — доверенное лицо президента Молдовы, занимающийся молодежной политикой, официальному Кишиневу удалось отправить в Сочи молодежь с обоих берегов Днеcтра.

"Для Молдовы это, безусловно, событие, которое не имеет аналогов, по крайней мере, в нашей ситуации. По поручению президента, мы собрали представителей молодежи вне зависимости от их национальности, религиозной принадлежности из самых крупных городов Молдовы, максимально покрыли всю территорию нашей республики. Такие форумы, фестивали объединяют молодежь. Нам интересен международный опыт, потому что в нашей стране правительство, начиная с 2009 года, не занимается молодежью. Хотя это странно, потому что именно благодаря молодежи это правительство пришло к власти", — отметил Никита Цуркан.

Он добавил, что молодежь, которая будет находиться в Сочи, так или иначе вовлечена в политику своих государств, а лет через 10-15 лет будет представлять свои государства в органах власти. По его мнению, впоследствии им будет проще общаться, когда они будут вспоминать за чашкой кофе или чая этот фестиваль, на котором были вместе. Так будет легче выстраивать диалог между людьми и странами, заключил он.

Остался доволен министерской встречей и представитель Кыргызстана — директор Государственного агентства по делам молодежи при правительстве республики Канат Аманкулов. "Здесь все проходит на хорошем уровне, жаль, что таких встреч не было очень давно", — сказал он, и добавил, что в Сочи от Кыргызстана поедет более 200 делегатов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI О перспективах всемирного фестиваля молодежи и студентов

"У нас был отбор — на фестиваль поедет самая прогрессивная молодежь из области культуры, образования, спорта, от общественных объединений. У них будет возможность пообщаться со своими сверстниками со всего мира. Думаю, им есть чему поучиться друг у друга, обменяться опытом и будет отличная возможность подружиться. На дворе XXI век — век современных технологий, а молодежь очень прогрессивная, им есть о чем поговорить. Я думаю, что для молодежи Кыргызстана это будет прорывом в международных отношениях", — отметил Канат Аманкулов.

Исторической назвал министерскую встречу в Москве лидер первичной организации Общественного движения Союза молодежи Узбекистана Азизбек Узоков, поскольку "здесь собрались все лидеры, отвечающие в своих странах за молодежную политику".

"От нашей страны в Сочи поедет 100 человек. Этот фестиваль очень большой и серьезный по масштабу — 20 тысяч участников из 188 стран. Мы ждем от панельных дискуссий, которые там пройдут, новые идеи, а от самого фестиваля новых друзей. И только сегодня я узнал, какие весомые спикеры там будут. Вот, например министр иностранных дел России Сергей Лавров", — сказал Узоков.

"Поскольку на фестивале будет представлено много молодежи, мы рассчитываем на обмен опытом и последующее сотрудничество", — добавил к его словам директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества Габидулла Оспанкулов. Он отметил, что от Казахстана в фестивале будет принимать участие около 150 человек.

"А мы, используя современные технологии, дали объявление в социальных сетях о возможности принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и на него откликнулось более тысячи человек. Затем справедливая комиссия отобрала из них 170 молодых людей, и 14 октября они прямым рейсом из Баку вылетают в Сочи", — заявил агентству Sputnik министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Идею устроить накануне открытия фестиваля министерскую встречу, собрать вместе людей со всей планеты, которые ответственны за молодежную политику, Азад Рагимов считает "правильной и хорошей".

"Сближаясь сами, мы сближаем нашу молодежь. Понимая друг друга, мы имеем возможность для кооперации. Мы начинаем дружить, посылать наших ребят друг к другу, они встречаются со своими сверстниками, друзьями в разных странах и это сегодня, думаю, одна из главных задач", — подытожил он.