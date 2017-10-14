Даешь молодежь: на фестиваль в Сочи едут участники из Кишинева

Фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября — Сочи примет более 20 тысяч гостей из более чем 180 стран мира

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Представители молдавской молодежи примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который открывается сегодня, 14 октября, в Сочи. Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова ответственные лица мероприятия, молдавская делегация является одной из самых многочисленных — 300 человек, включая участников Приднестровья.

Фестиваль обещает быть крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в нем примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех 5 населенных континентов Земли, более 150 государств. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты — лидеров молодежных НПО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и многих других. Ряд зарубежных стран сформируют свои делегации составом свыше 250 представителей.

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О том, сколько человек приняли участие в фестивале за всю историю его существования и делегации каких стран станут самыми многочисленными, смотрите в инфографике, которую подготовила редакция Sputnik Узбекистан.

© Sputnik/ Даешь молодежь: фестиваль в Сочи ждет гостей со всего мира



