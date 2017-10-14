Парад и салют: в России открывается Всемирный молодежный фестиваль

В параде-карнавале в центре Москвы в честь старта Всемирного фестиваля молодежи и студентов принимабт участие 35000 студентов и 450 делегатов со всего мира

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В Москве 14 октября проходит карнавальное шествие. Оно послужит стартом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

© Sputnik/ Нина Зотина Фестиваль в Сочи ждет гостей со всего мира

В массовом шествии принимают участие более 35 000 российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты. Участники парада проследуют по маршруту протяженностью 8 километров от площади Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники".

Открыла колонну группа официальных делегаций стран-участниц XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Далее прошла группа участников шествия, которая представила реконструкцию парада Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 и 1985 годов. Среди мировых карнавалов представлены Венецианский (Италия), Кельнский (Германия), Китайский и Бразильский карнавалы, Голландский фестиваль тюльпанов (Нидерланды), праздники Цветения сакуры (Япония), Холи (Индия) и Марди гра (Новый Орлеан, США). Замкнет колонну оркестр из России.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Как прошла встреча делегаций XIX Всемирного фестиваля молодежи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 15 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Кульминацией шествия станет грандиозный концерт телеканала "Музыка Первого" на финальной точке шествия — в ОК "Лужники", который можно будет увидеть в прямом эфире на весь мир.

Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.