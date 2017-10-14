Симоньян приветствует меры, которые дадут RT спокойно работать в США

Главный редактор Russia Today призналась, что не хочет войны ради войны, а хочет нормальной мирной работы, где каждая сторона имеет возможность "рассказывать людям ту правду, которую считает нужной рассказать".

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что готова приветствовать любые ответные шаги России на притеснение RT в США, лишь бы они позволили телеканалу продолжить работу в спокойном режиме.

Возможные ответные меры анонсировало Министерство юстиции РФ. Оно заявило о возможных ограничениях для ряда западных СМИ в рамках действующего закона о СМИ. Ограничения могут коснуться работы, в частности, "Радио Свободы", телеканала "Настоящее время", "Idel.Реалии". Причем в Минюсте предупредили, что "принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки.

"Я продолжаю оставаться журналистом. С этой точки зрения, я бы хотела, чтоб журналисты везде могли работать свободно: и в России, и в Америке, и везде. При этом как руководитель той организации, которой я руковожу, я буду приветствовать любые меры, которые заставят их оставить нас в покое и позволят нам и дальше заниматься журналистской работой",- сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВ Центр, пишет Sputnik Беларусь.

Главный редактор RT подчеркнула, сама она не занимается межгосударственными отношениями, тогда как вопрос ответных мер находится исключительно в этой плоскости.

"Если можно что-то сделать, чтобы от нас отстали, давайте это сделаем. Если нельзя ничего сделать, значит, давайте искать другие способы выживать в этой ситуации. Мне не хочется войны ради войны, мне хочется, чтобы все жили мирно, нормально вещали и рассказывали людям ту правду, которую они считают нужной рассказать", — добавила Симоньян.

США обязали руководство RT до 17 октября зарегистрировать обслуживающую телеканал компанию в качестве иностранного агента. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.