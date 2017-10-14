Старт дан: на ВФМС-2017 в Сочи впервые представлена YOUTH EXPO

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Пространство YOUTH EXPO располагается в Главном Медиацентре на территории Олимпийского парка и открыто для посещения до 22 октября 2017 года.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Как прошла встреча делегаций XIX Всемирного фестиваля молодежи

Благодаря выставке российские и иностранные участники познакомятся с национальными особенностями регионов России и зарубежных стран, перспективными молодежными проектами, достижениями науки и культуры.

Главная задача YOUTH EXPO — сделать не скучный экспозиционный проект, а живой, динамичный бренд, развивающийся и после завершения фестиваля. Более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран принимают участие в выставке, которая представлена тремя основными направлениями: "Регионы России и мира", "Новые технологии и инновации" и "История и культура", пишет Sputnik Беларусь.

На стендах зоны "Регионы России" наряду с многочисленным виртуальным экскурсиям участники фестиваля смогут увидеть настоящее чукотское жилище — "ярангу", сделать собственное украшение из янтаря, попробовать горячий сбитень, приготовленный из сибирских трав и меда, угоститься мороженым из пряников, сделать фотографию со снежным человеком Йети, освоить основы письма на новгородских церах (восковых табличках) и бересте, прокатиться на новейшем авиалайнере "Sukhoi Superjet 100", выиграть туристическую путевку на Алтай и многое другое.

© Sputnik/ Нина Зотина Фестиваль в Сочи ждет гостей со всего мира

В работе стендов примут участие известные спортсмены, журналисты и музыканты, которые проведут творческие встречи с участниками фестиваля. В рамках деловой программы состоятся мастер-классы, тематические обсуждения, круглые столы, квесты и другие интерактивные формы.

"Регионы мира" — это яркая экспозиция традиций, культур и быта разных стран-участниц фестиваля. Здесь участникам фестиваля представляется уникальная возможность узнать культуру, историю и быт других государств, попробовать блюда национальной кухни, примерить традиционные костюмы и послушать древние легенды и сказки народов мира. Кавказские блюда, тайский массаж, уроки иностранных языков, албанские открытки, белорусские фешн-дизайнеры — лишь малая доля того, что ожидает посетителей выставки. Также участникам и гостям ВФМС 2017 представят лучшие молодежные проекты зарубежных государств: фестивали, премии, интернациональные форумы, программы по сохранению истории и природы, прогрессивные бизнесы.

Экспозиция "Новые технологии и инновации" познакомит гостей с инновационными проектами в IT-сфере, авиации, космической индустрии, сельском хозяйстве, экологии, медицине, здравоохранении, энергетике и ряде других отраслей. Например, на стендах можно увидеть модели многоразового транспортного космического корабля, электромагнитного ускорителя и аэромобиля, макеты скафандра "Орлан" и арктического транспорта "Умка", экзоскелет и прототипы автомобиля и лодки на солнечных батареях. Выставка организована при поддержке Министерства торговли и промышленности РФ, при участии Фонда "От Винта".

© Sputnik/ Александр Кряжев Самые красочные кадры Всемирных молодежных фестивалей 17

Собственные выставочные стенды представляют партнеры научно-образовательной и дискуссионной программы. В рамках площадки "Экология и здоровье" сервис PosadiLes.ru и движение ЭКА презентуют "ЛЕСОМАТ" — интерактивную стойку, позволяющую каждому желающему в несколько касаний посадить дерево и помочь восстановлению лесов.

Импровизированная кабина вертолета, установленная Информационным центром "Крымский мост", оборудована рычагами управления, монитором и очками виртуальной реальности, которая позволяет оценить масштабное строительство моста с воздуха и совершить несколько маневров, например, пролететь под судоходными арками.

Площадка "Проектирование будущего — архитектура и дизайн" представляет выставку лучших работ конкурса по благоустройству долин рек Сочи, макеты значимых объектов русского зодчества и инсталляцию детской архитектурной студии.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Sputnik поддержит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

История народа, его культура, природа, победы и поражения — основа пространства "YOUTH EXPO. История и культура", в рамках которой представлены природный, исторический, ресурсный, культурный и самобытный потенциал нашей страны, наследие ЮНЕСКО в России и история фестивального движения.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 дал Международный парад-карнавал, который прошел 14 октября в Москве. Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.