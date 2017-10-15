Видео от пилота: посадка "Боинга" отбила у пассажиров желание летать

Пользователи соцсетей сочли, что пассажирам лучше не знать, какие виды открываются членам экипажа

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Сотрудник авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей Twitter видеозаписью из кабины пилота, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в новозеландском Квинстауне.

Ролик разместил в сети капитан экипажа Boeing 787 Dreamliner Сандип Варма. На кадрах видно, как лайнер летит над горными вершинами, проходит через густые облака и "выныривает" над крупным водоемом. "Вот что видно пилоту, но не видно пассажирам", — передает РИА Новости.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG — Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) 6 октября 2017 г.

Многие, впрочем, оценили красоту новозеландской природы и выразили желание посетить регион Отаго, где находится Квинстаун.