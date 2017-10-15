Это надо знать: пять фактов о яйцах

Яйца являются одним из важных и полезных продуктов. В кулинарии они используются чуть ли не во всех блюдах.

О том, что такой праздник, как Всемирный день яйца, должен быть подумали и решили люди из Международной яичной комиссии. В 1996 году на конференции в Австрии специалисты пришли ко мнению, что причин для официального праздника много, идею активно поддержали многие производители яичной продукции.

Существует ряд мифов о яйцах, например, что холестерин, содержащийся в них, опасен для здоровья человека. В таком случае важно помнить, что переизбыток любого продукта может нанести ущерб организму. Несмотря на то, что о яйцах известно многое, пять основных фактов, которые надо знать каждому — в справке Sputnik.