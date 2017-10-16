Дмитрию Хворостовскому - 55 лет: как отметит юбилей "золотой баритон"

Свой день рождения знаменитый певец будет отмечать у себя дома в Лондоне

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Оперный певец Дмитрий Хворостовский отмечает в понедельник день рождения, сообщает РИА Новости.

Народному артисту России исполняется 55 лет. Праздник он планирует отметить в своем лондонском доме в кругу семьи. Специально для этого в Лондон прилетели родители артиста. Коллеги и друзья легендарного баритона обратились к нему с пожеланиями здоровья и новых встреч с поклонниками.

Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, (именно поэтому его называют не только "национальной гордостью", "бархатным голосом", "лучшим баритоном века"."национальной гордостью", "бархатным голосом", "лучшим баритоном века"."красноярским самородком"). С самого детства он был окружен музыкой. У отца музыканта была коллекция пластинок с записями звезд мировой сцены, он знакомил сына с голосами Марии Каллас, Федора Шаляпина, сам играл на фортепиано и пел.

Первые преподаватели прочили маленькому музыканту карьеру пианиста, но он мечтал о другой судьбе. Профессор Екатерина Иофель разглядела в Дмитрии талант певца.

Популярность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе: молодой артист покорил не только членов жюри, но и слушателей всего мира. За свою карьеру певец выступал на лучших мировых оперных сценах, таких как " Метрополитен-опера"(Нью-Йорк, США), Королевский театр в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Лирик-опера Чикаго (США), "Ла Скала" (Милан, Италия), Парижская опера (Франция), участвовал в оперных фестивалях.

С 1994 года певец переехал жить в Великобританию, но ежегодно выступает в России.

В 2015 году впервые стало известно о тяжелой болезни артиста. В ходе обследования у него была выявлена опухоль мозга. В настоящее время певец проходит курс лечения и ведет борьбу со страшной болезнью.