В Европе вспышка гепатита А - что делать туристам

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выступило с заявлением относительно эпидемиологической ситуации в Европе. Туристам, планирующим путешествие в европейские страны в ближайшее время, стоит знать, что в регионе отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с гепатитом А.

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Необходимо более осторожно выбирать маршруты и соблюдать меры гигиены.

В период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А.

Вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления.

© Sputnik/ Антон Денисов Опасные связи – дойдет ли до Молдовы из Европы гепатит А

Отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг по стране показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим путешествия по Европе, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, а тем, кто уже находится на территории вышеперечисленных стран Евросоюза, – соблюдать правила гигиены в путешествиях, мыть овощи и фрукты чистой проточной водой перед употреблением в пищу, пить только кипяченую воду, бутилированную воду в промышленной упаковке, проявлять осмотрительность при посещении маникюрных салонов", — говорится в сообщении Ростуризма.

По определению Всемирной организации здравоохранения, гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Отмечается, что в Нидерландах, Португалии, Великобритании и Испании большинство заболевших выявлено среди мужчин, которые практикуют секс с представителями своего пола.

"Сам факт распространения гепатита А в Европе благодаря гомосексуалистам — озадачивает", — сообщила корреспонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

По словам доктора, гепатит А — кишечное заболевание, и, если допустить, что этот вирус передается через орально-ректальный половой контакт, то в этом случае в организм реципиента могут попадать частицы фекалий.

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"Что касается Молдовы, то рост числа заболеваний гепатитом А жителям нашей страны не грозит. А к лечению новых случаев наши специалисты всегда готовы. И вообще обычно этой болезнью страдают дети", — сказала Кирьякова.