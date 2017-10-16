Британские врачи: окрашивание волос вызывает рак

Ученые пришли к выводу, что окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на The Times.

"Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до шести раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов", — заявил профессор.

По его словам, лучше выбирать краски для волос, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов. А красители, состоящие из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник или ревень, не опасны для здоровья.

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