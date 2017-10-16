"Похищенный" Джигарханян - в больнице: история детективной суматохи

Ранее СМИ сообщили о том, что известный киноактер Армен Джигарханян госпитализирован и наотрез отказывается общаться со своей женой - Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую якобы обвиняет в попытке его убить с целью завладеть имуществом.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Известный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян находится на лечении, сообщили в 57-й городской больнице Москвы.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

"Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", — сообщила РИА Новости собеседница агентства.

Она отметила, что артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние, по ее словам, более-менее стабильное.

Армен Джигарханян находится на больничной койке шестой день>>>

Ранее СМИ сообщили о том, что известный киноактер Армен Джигарханян госпитализирован и наотрез отказывается общаться со своей женой, которую якобы обвиняет в попытке его убить с целью завладеть имуществом.

Версия жены Джигарханяна

Жена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовксая, в свою очередь, заявляет, что ее мужа похитили неизвестные, которые хотят захватить театр, и поместили в больницу.

Другой телеграм-канал сообщил несколько иную версию, согласно которой "неизвестные" на самом деле друзья актера — некто Айрапет Оганесян и Артур Согомонян. Виталина расскзывает, что Джигарханян уехал вместе с ними после ссоры с ней.

"У Армена из-за его болезни иногда случаются вспышки гнева. Недавно мы поругались. И неожиданно приехали какие-то его старые друзья", — приводит канал слова его супруги.

Также российские СМИ сообщают, что несколько дней назад Армен Джигарханян уволил Виталину Цымбалюк-Романовксую с должности директора театра.

Версия сестры Джигарханяна

Сестра актера Марина в свою очередь сообщила "Комсомольской правде" о том, что "Сообщения о похищении известного актера Армена Джигарханяна не соответствуют действительности".

"Я разговаривала с главным врачом больницы, где сейчас лежит мой брат. С Арменом все нормально, он сейчас под присмотром медиков. У него был высокий сахар. А когда высокий сахар, человек себя плохо чувствует и порой бывает неадекватен. Сейчас ему оказали помощь, поэтому он уже в норме. Лежит, лечится", — сообщила Марина.

По ее словам, он не подавал на жену сообщения в полицию. Джигарханяна увезли от нее друзья и не сообщили супруге, что актеру стало плохо, и его поместили в больницу.

У друзей "было свое понимание, как моего брата лечить и как ему дальше жить", кроме того, по словам Марины, ему дали на подписание бумаги, когда он был в неадекватном состоянии.

Состояние здоровья Армена Джигарханяна средней степени тяжести>>>

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.