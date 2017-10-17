Красное солнце испугало жителей Земли

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Многочисленные фотографии Солнца красного цвета появились в сети. Их массово публиковали жители Великобритании.

A selection of pictures I’ve taken of the eerie #RedSun thanks to #Ophelia giving these ethereal skies over N England today. @StormHour pic.twitter.com/SCfo8h2dHz — PAUL KINGSTON (@PaulKingstonNNP) 16 октября 2017 г.

​Как пишет английская пресса, красное Солнце и небо такого же цвета сначала увидели жители западной Англии и Уэльса, а затем его наблюдали и в других районах Великобритании.

More #Ophelia #redsun pictures sent in by our followers, thanks for sharing. Keep them coming, you can upload them on our website & app too pic.twitter.com/JMqvMcefAD — Weather Network UK (@TheWeatherNetUK) 16 октября 2017 г.

Как пояснили метеорологи, произошедшее связано с тем, что ураган Офелия принес тропический воздух и пыль из пустыни Сахара. Она спровоцировала то, что волны синего света стали короче и преобразовались в красный свет.

Также, по мнению специалистов, сыграли свою роль лесные пожары в Португалии и Испании.

Синоптик Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Наталья Голуб ранее прокомментировала в беседе с корреспондентом Sputnik возможность того, что отголоски урагана "Офелия" дойдут и до нашей страны.

"Нас это не коснется. Это слишком далеко от Молдовы", — сказала синоптик.