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Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Скандал в семье Джигарханяна: детектив переходит в криминальную драму

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Общество
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Противоречивая история, развернувшаяся вокруг знаменитого актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской, не только не утихает, но напротив - набирает новые обороты.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Новость о конфликте между популярнейшим актером театра и кино, руководителем Московского драматического театра Арменом Джигарханяном и его супругой – Виталины Цымбалюк-Романовской, которая младше мужа на 44 года, буквально взорвала интернет.

В прессе появилась информация о том, что руководитель Драмтеатра поругался со своей молодой женой из-за того, что та "желала убить его и завладеть имуществом", после чего с друзьями уехал из дома и не вернулся. На контакт с супругой артист не выходил.

Виталина Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, утверждала, что между супругами произошла обычная семейная ссора, а друзья актера увезли его и насильно держат в больнице.

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Позже Виталина якобы обратилась в полицию с тем, чтобы правоохранительные органы помогли найти ее мужа. Через какое-то время Джигарханян был найден в больнице в тяжелом состоянии. При этом он категорически отказывался пускать к нему в палату супругу…

В защиту Цымбалюк-Романовской выступила и сестра Армена Джигарханяна, Марина, утверждавшая, что Виталина – глубоко порядочный человек, без которой ее брат уже давно бы покинул этот мир.

Тему не обошел вниманием и известный российский телеведущий Андрей Малахов. Корреспонденту программы "Прямой эфир" удалось взять небольшое интервью у Армена Джигарханяна, который на данный момент находится в больнице.

В своей речи актер назвал жену воровкой.

АРТИСТ АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН
© Sputnik/ Дмитрий Коробейников
Армен Джигарханян находится на больничной койке шестой день

"Приболел. Чуть простудился. Чуть не закончилось все. Но самое сложное, что в моей жизни произошли не очень хорошие процессы. Была у меня жена, как у нормального человека. Потом эта женщина оказалась… Вроде ничего не грозило. Грустно. С трудом произношу ее имя. Много боли мне принесла… Много несправедливой боли. Всегда боюсь, когда даже близкие мне люди начинают близко подъезжать ко мне. Нет! Давайте мне подумать самому и принимать какое-то решение. Простить ее не готов. Буду грубыми словами говорить: она повела себя гнусно. Вор! Она вор, а не человек!", — отметил Джигарханян в своем неожиданном признании.

Актер также добавил, что чувствует себя неплохо и хочет вернуться в свой театр.

"У меня очень хорошее состояние, мне 80 лет. Это все надо учитывать, потому что я сейчас бегать не буду. И не смогу, и не хочу. Но самое главное для меня – я хочу вернуться в свой любимый театр. И все другие товарищи говорят: "Не надо делать". Потому что мы часто делаем вид, что мы помогаем. Мы мастера нарушить жизнь", — сказал он.

По данным российских СМИ, совсем недавно ситуацию прокомментировала известная телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина – подруга Армена Джигарханяна. По ее словам, актер собирается подать на развод.

Теги:
воровство, обвинения, развод, конфликт, Джигарханян, Россия
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