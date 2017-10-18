Аномалии в Европе: "черный дождь" и красное солнце

Необычные феномены в Европе: сначала красное солнце, а потом "черный дождь" смогли видеть жители некоторых регионов

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. "Черный дождь" прошел в ряде районов Эстонии. Как сообщают местные СМИ, необычное явление связано с ураганом "Офелия".

Как передает RT, также до Эстонии дошли дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. "Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошли как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары", — заявила синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк.

Красный (наивысший) уровень опасности был объявлен в западной части Ирландии из-за приближения шторма "Офелия". Без электроэнергии, по данным энергетических компаний, остались 245 тысяч домов в Ирландии, 3,8 тысячи — в Северной Ирландии, 4 тысячи — на севере Уэльса, 1,1 тысяча в Шотландии. Двадцать тысяч домов в Ирландии остались еще и без водопроводной воды.

Ранее жители Великобритании стали очевидцами необычного феномена — Солнце "окрасилось" в красный цвет. Многочисленные фотографии звезды появились в сети. Их массово публиковали жители Великобритании.

A selection of pictures I’ve taken of the eerie #RedSun thanks to #Ophelia giving these ethereal skies over N England today. @StormHour pic.twitter.com/SCfo8h2dHz — PAUL KINGSTON (@PaulKingstonNNP) 16 октября 2017 г.

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