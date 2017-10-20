Молдавской культуре дали творческий импульс

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Министр культуры Украины Евгений Нищук и министр образования, культуры и исследований Молдавии Моника Бабук подписали программу сотрудничества на 2017-2021 годы, сообщила в четверг пресс-служба украинского Минкульта.

"В национальном заповеднике "София Киевская" была подписана программа сотрудничества в области культуры между министерством культуры Украины и министерством образования, культуры и исследований Молдовы на 2017-2021 годы", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

По данным ведомства, программа предусматривает обмен опытом в сфере развития креативных индустрий, сотрудничество с целью активизации кинематографического производства и развития аудиовизуальной сферы.

Кроме того, предусмотрен культурный обмен и сотрудничество в области театрального, музыкального, изобразительного, эстрадного и циркового искусства, кино, библиотечного и музейного дела, а также содействие установлению прямых контактов между учебными заведениями в сфере культуры и искусства обеих стран.