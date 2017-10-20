Twitter ужесточит цензуру в отношении эротики и ненависти

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Еще до конца октября сервис микроблогов Twitter введет новые правила, которые будут направлены на защиту лиц, изображенных на фотографиях в обнаженном виде.
Кроме того, руководство социальной сети предоставит право тем своим клиентам, чьи аккаунты были закрыты по какой-либо причине, ходатайствовать о пересмотре принятого в отношении их решения.
Как сообщило РИА Новости, подробности планируемых обновлений сервиса, направленных на повышение безопасности в социальной сети, опубликованы в календаре официального блога Twitter.
Twitter расширит понятие "несогласованное изображения обнаженного тела", чтобы действовать в интересах защиты пострадавших. Руководство социальной сети включит в эту категорию такой контент, когда пострадавшее лицо могло и не знать, что попало "в кадр".
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Это относится к такому рода контенту, как фотографии лиц женского пола с задранной вверх юбкой или изображения, полученные со скрытой веб-камеры. Действие аккаунтов тех клиентов, которых Twitter идентифицирует, как первоисточник таких изображений, будет немедленно прекращено.
Кроме того, в ноябре и декабре 2017 года Twitter также хочет обновить правила, касающиеся размещения изображений и описаний, которые могут разжигать любого рода ненависть, и планирует приостанавливать действие тех аккаунтов, которые используют насилие для продвижения в социальной сети.
Краткость — сестра таланта
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Штаб-квартира Twitter находится в городе Сан-Франциско штата Калифорния.
"Фишкой" компании стала социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, содержащими до 140 символов. В сентябре 2017 года сервис начал тестировать увеличение ограничений в сообщениях вдвое — до 280 символов.
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