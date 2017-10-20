Суд поместил мажорку на "Лексусе" под стражу на 60 дней

Суд решил: врезавшаяся на "Лексус" в толпу людей в Харькове мажорка пробудет в СИЗО два месяца

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Двадцатилетняя студентка Алена Зайцева, которая на автомобиле "Лексус" въехала в Харькове в толпу людей на пешеходном переходе, помещена под стражу на 60 дней без права внесения залога. Соответствующая предварительная мера пресечения принята в пятницу местным судом. В СИЗО девушка пробудет до 16 декабря.

Вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

Зайцева ранее на заседании суда заявила, что считает обвинения необоснованными.

Ее адвокат Юлия Козырь утверждает, что видеозаписи, запечатлевшие момент аварии, показывают, что именно "Volkswagen Touareg" врезался в "Lexus", а не наоборот.

В свою очередь, прокурор Максим Блохин, утверждает, что в момент ДТП Зайцева находилась под воздействием опиатов, что, по его словам, подтвердила проведенная медицинская экспертиза.

Кадры с места ДТП, унесшего жизни пятерых человек в Харькове>>>

Адвокат задержанной это отрицает. Также сторона защиты попросила суд разрешения провести в больнице полное медицинское обследование ее подзащитной и настаивает на домашнем аресте.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.