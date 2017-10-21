Тарантино: я был в курсе сексуальных домогательств Вайнштейна

Голливудский режиссер покаялся в том, что знал о приставаниях Харви Вайнштейна к актрисам на съемочных площадках, но все равно продолжал работать с ним.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Квентин Тарантино, часто работающий над проектами вместе с продюсером Харви Вайнштейном, на протяжении нескольких десятилетий знал о его домогательствах к женщинам и теперь стыдится, что не перестал сотрудничать с ним, рассказал режиссер газете The New York Times.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал", — посетовал он, сославшись на несколько эпизодов с участием известных актрис.

Тарантино сообщил, что ему было известно как минимум о паре случаев сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна к актрисам. Одна из них поделилась с Тарантино подобной историей спустя годы после случившегося.

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"Если бы я сделал то, что должен был сделать, мне пришлось бы не работать с ним. И что бы я на текущий момент ни сообщил, это будет звучать как паршивое оправдание", — подчеркнул он.

Квентин Тарантино несколько десятилетий работал с Харви Вайнштейном. Они вместе создали такие фильмы, как "Криминальное чтиво", "Джеки Браун", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка", пишет Sputnik Беларусь.

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Несколько недель назад стало известно, что как минимум восемь актрис обвиняют голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Чуть позже из-за этого инцидента его уволили из Weinstein Company, совладельцем которой он является. Кроме того, в Англии начали расследование против Вайнштейна, а в США разыскивают женщин, пострадавших от его действий.

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