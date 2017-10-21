14:59 21 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Празднование Хэллоуина

Хэллоуин – 2017: топ-5 праздничных мастхэвов для модниц и хипстеров

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0

В канун Дня всех святых, с 31 октября на 1 ноября, отмечается Хэллоуин.

Для Молдовы Хэллоуин – праздник неоднозначный и непривычный, свои истоки он взял в Великобритании и Ирландии, а широкое распространение получил благодаря США, где Хэллоуин чуть ли не самый крупномасштабный праздник.

Хэллоуин — безобидный праздник или мракобесие: говорит астролог>>>

Тем не менее в последнее время Хэллоуин все больше становится популярным в Европе.

Если вы собрались как следует провести ночь с 31 октября на 1 ноября, то вам просто необходимы некоторые атрибуты этого праздника.  Sputnik расскажет о пяти пунктах, которые нужно соблюсти в Хэллоуин.

Тыква

Тыква сама по себе является символом осени. Американцы с середины октября украшают свои дома как внутри, так и снаружи тыквами, выращенными самостоятельно или купленными на сезонной ярмарке. Жители штатов готовят тыквенные пироги, кексы и мармелад. 

Ну а в сам праздник тыква – это в первую очередь, конечно, так называемый Светильник Джека.

Еще кельты в канун Дня всех святых зажигали священный огонь и выставляли тыквы перед домами, чтобы отпугивать злых духов.

Сам Светильник Джека представляет собой тыкву, очищенную от внутренностей, на которой вырезано зловещее лицо и внутри которой находится свеча.

Согласно легенде пьяница по имени Джек несколько раз обдурил дьявола, взяв с него обещание, что дьявол не будет претендовать на душу мужчины. А после смерти оказался не нужен ни аду, ни в раю, потому до Судного дня бродил с угольком в руках, освещая себе дорогу. А после положил уголь в тыкву и ходил по свету со светящейся тыквой. Так появилось название и традиция тыкв-светильников.

В Великобритании Светильник Джека изначально делали из репы или брюквы. На использование тыкв перешли, потому что этот продукт был доступнее и дешевле.

Печенье

В штатах есть такое выражение "Trick-or-treat", которое переводится, как "угощай или пожалеешь", "сладость или гадость". В русскоязычных странах во время празднования Хэллоиуна также распространена фраза "кошелек или жизнь". Так компании, разодетые в праздничные костюмы, ходят по домам и квартирам и выпрашивают сладости.

Хорошим угощением в Хэллоуин станет, например, имбирное печенье собственного приготовления. В основном хозяйки готовят мучные сладости в виде тыкв, черепков, конфет или человечков. Украсить их можно разноцветной глазурью. 

Костюм

Уже с начала октября все любители Хэллоуина начинают задумываться над костюмом для праздника. В этом вопросе главной остается ваша фантазия. Если вы готовы по-настоящему заморочиться, то отлично подойдет костюм, например, известного диснеевского героя. Только выглядеть он должен, будто пожаловал из потустороннего мира, например, это может быть Русалочка с огромным шрамом на лице или Белоснежка без руки. Также отлично подойдут на Хэллоуин образы героев известных триллеров или ужастиков, например, Ганнибала Лектера в маске и со связанными руками, Фредди Крюгера или Пеннивайза из "Оно".

Если у вас нет времени или желания, чтобы уделить наряду достаточно внимания, в таком случае отлично подойдет костюм привидения или зомби. 

Макияж

Самый последний по очереди, но не по значению пункт подготовки к Хэллоуину – мэйкап. Тренды праздничного макияжа каждый год меняются, но есть несколько классических образов, которые может использовать любой желающий.  

Очень простым в исполнении является макияж Джека Скеллингтона из "Кошмара перед Рождеством" или, например, куклы Билли из "Пилы". Важно помнить, что рисовать на лице неспециализированными красками нельзя, это может обернуться не просто дискомфортом, но и травмировать кожу, вызвать аллергию.

Теги:
рай, тыква, ад, сладости, макияж, зомби, костюм, праздник, хэллоуин
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Солдаты на построении
    Не служил, но заявляю!

    Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Криминалисты работают близ офиса партии Грузинская мечта в селе Кизиладжло
    Неполитическая стрельба

    МВД призвало не рассматривать стрельбу у офиса правящей партии "Грузинская мечта" однозначно в политическом контексте.

  • Рита Трапш
    Рожайте больше!

    В Абхазии наблюдается спад рождаемости. Врачи считают, что парламенту республики нужно пересмотреть принятые поправки к закону "О здравоохранении".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
Самые яркие моменты: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Путин прокомментировал ситуацию в Каталонии
Путин прокомментировал ситуацию в Каталонии: раньше надо было думать
Лимон
Чем полезен оранжевый лимон

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться