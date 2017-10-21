Хэллоуин – 2017: топ-5 праздничных мастхэвов для модниц и хипстеров

В канун Дня всех святых, с 31 октября на 1 ноября, отмечается Хэллоуин.

Для Молдовы Хэллоуин – праздник неоднозначный и непривычный, свои истоки он взял в Великобритании и Ирландии, а широкое распространение получил благодаря США, где Хэллоуин чуть ли не самый крупномасштабный праздник.

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Тем не менее в последнее время Хэллоуин все больше становится популярным в Европе.

Если вы собрались как следует провести ночь с 31 октября на 1 ноября, то вам просто необходимы некоторые атрибуты этого праздника. Sputnik расскажет о пяти пунктах, которые нужно соблюсти в Хэллоуин.

Тыква

Тыква сама по себе является символом осени. Американцы с середины октября украшают свои дома как внутри, так и снаружи тыквами, выращенными самостоятельно или купленными на сезонной ярмарке. Жители штатов готовят тыквенные пироги, кексы и мармелад.

Ну а в сам праздник тыква – это в первую очередь, конечно, так называемый Светильник Джека.

Еще кельты в канун Дня всех святых зажигали священный огонь и выставляли тыквы перед домами, чтобы отпугивать злых духов.

Сам Светильник Джека представляет собой тыкву, очищенную от внутренностей, на которой вырезано зловещее лицо и внутри которой находится свеча.

Согласно легенде пьяница по имени Джек несколько раз обдурил дьявола, взяв с него обещание, что дьявол не будет претендовать на душу мужчины. А после смерти оказался не нужен ни аду, ни в раю, потому до Судного дня бродил с угольком в руках, освещая себе дорогу. А после положил уголь в тыкву и ходил по свету со светящейся тыквой. Так появилось название и традиция тыкв-светильников.

В Великобритании Светильник Джека изначально делали из репы или брюквы. На использование тыкв перешли, потому что этот продукт был доступнее и дешевле.

Печенье

В штатах есть такое выражение "Trick-or-treat", которое переводится, как "угощай или пожалеешь", "сладость или гадость". В русскоязычных странах во время празднования Хэллоиуна также распространена фраза "кошелек или жизнь". Так компании, разодетые в праздничные костюмы, ходят по домам и квартирам и выпрашивают сладости.

Хорошим угощением в Хэллоуин станет, например, имбирное печенье собственного приготовления. В основном хозяйки готовят мучные сладости в виде тыкв, черепков, конфет или человечков. Украсить их можно разноцветной глазурью.

Костюм

Уже с начала октября все любители Хэллоуина начинают задумываться над костюмом для праздника. В этом вопросе главной остается ваша фантазия. Если вы готовы по-настоящему заморочиться, то отлично подойдет костюм, например, известного диснеевского героя. Только выглядеть он должен, будто пожаловал из потустороннего мира, например, это может быть Русалочка с огромным шрамом на лице или Белоснежка без руки. Также отлично подойдут на Хэллоуин образы героев известных триллеров или ужастиков, например, Ганнибала Лектера в маске и со связанными руками, Фредди Крюгера или Пеннивайза из "Оно".

Если у вас нет времени или желания, чтобы уделить наряду достаточно внимания, в таком случае отлично подойдет костюм привидения или зомби.

Макияж

Самый последний по очереди, но не по значению пункт подготовки к Хэллоуину – мэйкап. Тренды праздничного макияжа каждый год меняются, но есть несколько классических образов, которые может использовать любой желающий.

Очень простым в исполнении является макияж Джека Скеллингтона из "Кошмара перед Рождеством" или, например, куклы Билли из "Пилы". Важно помнить, что рисовать на лице неспециализированными красками нельзя, это может обернуться не просто дискомфортом, но и травмировать кожу, вызвать аллергию.