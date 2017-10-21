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Какой сегодня праздник: 21 октября

© Sputnik/ Александр Поготов
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Этот день является 294-м в григорианском календаре, до Нового года остается 71 день.

Знали ли вы, что в этот день в Великобритании отмечается праздник яблока? Улицы превращаются в ярмарки, где можно попробовать сотни сортов яблок. О том, чем еще примечательно 21 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Яблоко
CC0 / jarmoluk
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В Великобритании 21 октября ежегодно отмечается День яблока>>>

Что произошло 21 октября

В этот день в 1596 году была заключена Брестская уния. Согласно ей епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть Папы римского.

21 октября 1858 года в Париже впервые исполнили канкан. Утонченные французы долгое время считали это танец непристойным, однако позже канкан приобрел огромную популярность.

В 1923 году в этот день был открыт первый планетарий в Немецком музее в Мюнхене.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

В Монреале 21 октября 1926 года поклонник Гарри Гудини и его знаменитого "стального пресса" ударил несколько раз американского фокусника в живот, до того, как тот успел его напрячь. От этого удара развился перитонит и Гудини через 10 дней скончался.

21 октября 1934 года в Китае под руководством Мао Цзэдуна начался "великий поход" китайских коммунистов.

В 1964 году в США в этот день на экраны вышел фильм "Моя прекрасная леди". Главную роль в картине сыграла Одри Хепберн. Картина получила восемь премий "Оскар".

Также в этот день в 1970 году в Корее в церкви одновременно обвенчали 777 пар.

21 октября 1992 года в продажу поступила книга Мадонны "Секс". Книга вызвала массу эмоций у критиков.

Кто родился 20 октября

21 октября в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобной Пелагии Антиохийской, священномученика Ионы, епископа Велижского, преподобномученика Серафима, священномучеников Петра Никотина, Василия Озерецковского, Павла Преображенского, Петра Озерецковского, Владимира Сперанского, мучеников Виктора Фролова, Иоанна Рыбина, Николая Кузьмина и мученицы Елисаветы Курановой, преподобного Досифея Верхнеостровского, преподобномучеников Амвросия, Пахомия, преподобной Таисии Египетской, преподобного Трифона, святой Пелагии девицы, священномучеников Димитрия, архиепископа Можайского, Иоанна Хренова, преподобномученицы Татианы, мученика Николая Рейна, мучениц Марии Волнухиной и Надежды Ажгеревич.

Именины 21 октября

Именины у Пелагеи, Таисии, Елизаветы, Татьяны, Надежды, Марии, а также у Василия, Дмитрия, Владимира, Виктора, Ивана, Николая, Петра и Павла.

21 октября в народном календаре

В народе считали, что если до Пелагеи не опали листья с березы, то снег ляжет поздно. Кроме того, в этот день люди готовились к зиме: чинили одежду, покупали ее или делали сами. В народном календаре этот день также называли "ознобуха".

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