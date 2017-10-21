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Люди взвешиваются на весах

Экспер: толстяки – это лентяи, наследственность ни при чем

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Общество
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Актуальным общественным трендом является тема здорового образа жизни – эта тема волнует многих.

Корреспондент Sputnik Южная Осетия пообщался о секретах правильного питания с диетологом Ириной Кабасакал.

 Существуют тысячи советов, как правильно питаться, чтобы и фигуру хорошую сберечь, и здоровым быть. Однако есть ли такие диеты или это миф?

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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— На самом деле существуют. Но это не диеты, а правильный образ жизни – рациональное питание, и можно правильно питаться и быть здоровым. Для этого, в принципе, необязательно ходить к диетологу. Информации много и в интернете можно найти, но необходимо обращаться к авторитетным людям, учитывая их образование, уровень знаний, практику и т. д. и следовать тому, что пишут или говорят они.

 Некоторые люди не соблюдают никаких диет, но выглядят замечательно, другие, придерживаются диет, но все равно они толстые. Может быть, все дело в генетике?

— На самом деле – генетика играет роль на 30%, на 70% — эта наш образ жизни (из них 40 – питание и 30% — физические нагрузки). Конечно, надо не забывать про экологию. Но не бывает людей с избыточной массой тела, которые придерживаются рационального питания. Если кто и утверждает обратное – то это вранье.

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Люди, которые придерживаются рационального питания, даже если у них ограниченные физические нагрузки (да у них эстетически тело выглядит не так, как у атлетов, это понятно), в одежде выглядят прекрасно. Подчеркну, люди, которые не переедают углеводы и жиры – выглядят хорошо. А люди с избыточным весом, чтобы не говорили про наследственность и бодипозитив, обычные лентяи, которые не хотят ничем заниматься.

  Надо ли советоваться с врачом прежде чем садиться на диету?

— Люди никогда не смогут сами себе рассчитать правильно рацион. Да, они могут похудеть, но нормализовать уровень холестерина в крови они сами не могут. К тому же необходимы дополнительные препараты – те же БАДы и некоторые лекарства. Но ни в коем случае их нельзя принимать по своему усмотрению.
Необходимо обследоваться, сдавать анализы для того, чтобы выявлять патологии и корректировать их, и это сможет сделать только врач.

 Существует ли формула (формулы) идеальной диеты?

— Нет. Потому, что у всех это индивидуально. Я рассчитываю рацион, исходя из основного обмена – обмена покоя, плюс потом добавляю физические нагрузки, профессиональную деятельность. У всех основной обмен и ритм жизни разный. И нельзя под одну гребенку всем составить одинаковый рацион.

Никакая "интернетная" формула не может рассчитать процентное соотношение в каждом человеке жировой массы тела, мышечной, костной, жидкости, клеточной массы – это невозможно, для этого есть специальные аппараты. Поэтому нельзя высчитать какое-то идеальное или универсальное соотношение – есть хорошая поговорка, что русскому хорошо, немцу – смерть. Подчеркну – все индивидуально. Конечно, есть перечень продуктов, который подходит всем без исключений, но не все.

Сотрудник МВД
© Fotolia/ Wellphoto
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 Питание мужчин и женщин универсально, или должно быть разным?

— Есть много схожего. Например, крупы. Крупы я рекомендую есть и мужчинам, и женщинам. Яичный белок, кисломолочные продукты, овощи, зелень, ягоды, орехи. Сливочное масло должно присутствовать в рационе всех людей, по крайней мере, наших широт. Рыбу я рекомендую, а вот морепродукты мало кому на самом деле подходят в наших широтах из-за того же атеросклероза, большого содержания холестерина. То же касается говядины, молока.

 Какой у вас распорядок питания? Сколько времени и когда вы тратите на занятия спортом?

— Утром у меня всегда одинаковый рацион. Утром я ем кашу либо овсяную из цельного зерна, либо гречневую. Иногда могу позволить себе и другие. Далее – обязательно белки, желтки я ем редко, сливочное масло. На второй завтрак у меня перекус, чаще всего я перекусываю в машине – это либо орехи, либо фрукт какой-нибудь или ягода, что в сезон, то я и ем. Затем обед, который зависит от того есть ли тренировка или нет.

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Если тренировки нет – я ем либо птицу, либо рыбу, салат, огурчик какой-нибудь могу съесть. Если есть тренировка – могу добавить сложные углеводы – рис (бурый) или кеноа. Затем сразу после тренировки я съедаю какой-нибудь фрукт – персик, грушу или банан. Потом два часа я не ем. Потом ужин – рыба с овощами. Я не отказываю себе в десерте – раз в неделю я могу съесть. Если мне хочется сладкого – я готовлю его по своим диетическим рецептам, угощаю всех. Спортом я занимаюсь днем, после обеда – это мое время – с 16.00 до 18.00. Долгое время я пыталась насиловать свой организм, по утрам заниматься, либо позже вечером, но я не могу, у меня нет сил. Я вообще стараюсь интуитивно питаться и заниматься спортом.

Теги:
лентяй, толстый, ожирение, диетолог
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