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Сегодня геомагнитная буря - сердечникам нужно принять меры

© Flickr/ Alex Proimos
Общество
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Начиная с 24 октября и в последующие два дня ожидается мощное геомагнитное волнение

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Жителям Земли необходимо проявить внимание к собственному самочувствию — с сегодняшнего дня и в последующие двое суток ожидается мощное геомагнитное волнение. В настоящее время значение одного из основных геомагнитных индексов Кр колеблется между 2 и 3 (максимальное значение — 9) и будет возрастать. К вечеру 24 октября ожидается буря категории G1, а 25 октября – G2.

Максимальная шкала равна G5, и бури, соответствующие данной шкале, происходят редко, один-два раза в 11 лет.

Основной причиной нынешнего геомагнитного волнения является влияние берущего начало из "коронарной дыры" сильного плазменного ветра, наблюдающегося в настоящее время на поверхности Солнца.

От "коронарных дыр" нагруженная частицами плазменная струя, с легкостью покинув солнечную корону, направляется в межпланетное пространство, в том числе к Земле.

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На данный момент скорость плазменного ветра составляет 440 километров в секунду.

В отличие от здоровых людей, входящие в группу риска лица с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, старики, дети не должны волноваться и в соответствии с рекомендациями врачей принять предупредительные меры.

Частота — 200 раз за солнечный цикл

Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации. Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.

Примерно у 75% людей ухудшается самочувствие из-за резких перепадов давления, высокой влажности воздуха или просто перепадов температур. А вот всего 15% людей чувствительны именно к магнитным бурям.

Дождь
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Несмотря на отсутствие внешних признаков, плохое самочувствие как следствие вспышек на Солнце одинаково отрицательно отражается на всех людях, вне зависимости от пола, расы или возраста. 

Как магнитные бури влияют на здоровье

Хуже всего такие аномалии действуют на людей, у которых есть некоторые хронические заболевания, например, астма или ревматизм.

Кроме того, вероятной причиной развития метеозависимости может стать сотрясение мозга. Многие приходят к выводу, что раздражительность и апатию можно пересидеть дома, но не стоит думать и наивно полагаться на то, что когда-нибудь "все само пройдет". Если соблюдать некоторые очень простые, но действенные правила, то последствия магнитных бурь не так отрицательно скажутся на здоровье человека.

Череда сильных магнитных бурь прошла на Земле в минувшем сентябре — им предшествовала необычная активность Солнца: мощные вспышки происходили раз в несколько дней, что почувствовали на себе метеозависимые люди.

Некоторые исследователи заявляют, что из-за магнитных бурь возможны перебои в работе средств связи и проблемы с самочувствием людей — головные боли, "скачки" давления и прочее.

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Теги:
аномалии, геомагнитная буря, здоровье
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