Природная аномалия: женщина сфотографировала метрового червя

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Фотография гигантского дождевого червя распространяется в сети. Во вторник снимок в Instagram опубликовала австралийская пресса.
Известно, что жительница австралийского штата Квинсленд Келли Мэйс обнаружила выползжего на поверхность гигантского червя на горе под названием Тамборин.
Сообщается, что он относится к семейству Digaster longmani и выполз на поверхность из-за того, что его нору затопило из-за дождей.
Как пишут СМИ, длина таких червей может достигать двух метров.
Длина червя на фото — примерно 80 сантиметров, но если бы он растянулся полностью, то она могла бы превысить и один метр.