Природная аномалия: женщина сфотографировала метрового червя

Снимок червя появился во вторник в социальных сетях и сразу привлек внимание СМИ

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Фотография гигантского дождевого червя распространяется в сети. Во вторник снимок в Instagram опубликовала австралийская пресса.

Известно, что жительница австралийского штата Квинсленд Келли Мэйс обнаружила выползжего на поверхность гигантского червя на горе под названием Тамборин.

This giant earthworm was captured at Mount Tambourine. Picture: Kelli Mace. #7News Публикация от 7 News Queensland (@7newsqueensland) Окт 23 2017 в 8:17 PDT

Сообщается, что он относится к семейству Digaster longmani и выполз на поверхность из-за того, что его нору затопило из-за дождей.

Как пишут СМИ, длина таких червей может достигать двух метров.

Длина червя на фото — примерно 80 сантиметров, но если бы он растянулся полностью, то она могла бы превысить и один метр.