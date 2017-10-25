Страны СНГ объединят силы в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Госдума РФ ратифицировала Соглашение о сотрудничестве стран-участниц СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В России ратифицировано соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соглашение подписано 16 октября 2015 года в Казахстане, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что основные положения соглашения направлены на установление форм сотрудничества в области предупреждения ЧС в странах СНГ, определение порядка взаимной помощи в ликвидации таких ситуаций, а также на оказание содействия формированиям, следующим через территории государств-участников СНГ для ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте открылась 29-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. Участники встречи обсудили перспективы развития гидрометеорологической деятельности государств-участников Содружества.

Отмечалось, что программа предусматривает совместные меры по защите граждан и экономик стран Содружества от опасных природных явлений гидрометеорологического характера, глобальных изменений погодно-климатических условий.