18:07 25 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Деревенская серенада

День бабушек и дедушек 2017: дата и традиции праздника

© Sputnik/ Рудольф Кучеров
Общество
Получить короткую ссылку
13710

День бабушек и дедушек в России отмечается в субботу, 28 октября

День бабушек и дедушек — важный праздник, уходящий корнями в глубокую древность. Отмечается с размахом в 30 странах и традиционно проводится 28 октября.

История Дня бабушек и дедушек
Рыжие и черные котята
CC BY-SA 2.0 / Hery Zo Rakotondramanana / cats group photo
Всемирный день кошек 2017: история праздника и интересные факты

История официального дня бабушек и дедушек в России началась совсем недавно. В 2009 году Голландское Цветочное Бюро выступило с инициативой о выделении отдельного дня в календаре для почитания пожилых людей. Был ли их энтузиазм продиктован материальной выгодой — неизвестно, однако праздник прижился.

При этом, некоторые историки спорят, что показывать дань уважения старшим — совсем не ново для России.

Символично, что чествуют бабушек и дедушек именно 28 октября — в древнеславянский праздник почитания семьи, известный как Осенние Деды.

Пожилые люди у пруда в Александровском парке государственного музея-заповедника Царское село в Пушкине
© Sputnik/ Алексей Даничев
Пожилые люди у пруда в Александровском парке государственного музея-заповедника "Царское село" в Пушкине

Где отмечают День бабушек и дедушек

Праздник популярен в более чем 30 странах, при этом нет четкой привязки к определенной дате. В США и Канаде National Grandparents Day проводится 9 сентября, во Франции и Италии 1 и 2 октября, соответственно. Более того, в Италии дата празднования также совпадает с днем ангелов-хранителей по католическому календарю. Примечательно, что в Польше дату в честь дедушек и бабушек отмечается двое суток — сначала поздравляют бабушек, а на вторые сутки героями дня становятся дедушки.

Бабушка на скамейке с собакой на руках
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Бабушка на скамейке с собакой на руках

Как чествуют бабушек и дедушек в разных странах

Во Франции пожилым людям обеспечивают проезд на транспорте, предоставляют бесплатные билеты на туристические автобусы, и вводят для них особые скидки в продуктовых магазинах и бутиках.

В России принято чествовать дедушек и бабушек чаепитием, пирогами, и обязательно дарить горшочки с живыми цветами — как символ долголетия и семейных корней. При этом, российский праздник бабушек и дедушек достаточно неоднородный — за короткий срок своего существования он еще не оброс четкими правилами того, как его отмечают. Так, 28 октября 2016 года, в Москве перед цирком Никулина была осуществлена акция в форме танцевального флешмоба "подари цветок".

Сейчас, в преддверии праздника в российских торговых сетях запустили скидки для бабушек и дедушек, а в Пскове решили организовать это событие в Пушкинском заповеднике. В программу дня войдут чаепитие с пирогами и выставки.

Дедушки в Севилье
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Дедушки в Севилье

Как поздравлять бабушек и дедушек
Участники языческого праздника
© Sputnik/ Илья Питалев
В ночь на 7 июля - праздник Иван Купала: история, традиции и обычаи

Оказать внимание близкому человеку в его праздник — задача нехитрая, но крайне важная. Обрадовать любимого дедушку можно, подарив ему набор инструментов, коллекцию ножей, удобный ортопедический матрас, или оптический прицел на его ружье. Бабушка очень обрадуется теплому шерстяному пледу, редкому травяному чаю, удобным ботинкам, вязальным спицам. Подытожить поздравление лучше всего стихотворением. И как нельзя лучше в это торжество подойдут исполненные бесконечной любви и вечной привязанности слова Пушкина своей бабушке — Марии Алексеевне Ганнибал:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.

Старшие родители часто остаются в тени, хотя играют незаменимую роль в нашем личностном становлении. Еще пять лет назад в России насчитывалось не менее 6 миллионов неполных семей, в которых воспитанием детей занимаются именно бабушки и дедушки.

Пожилые люди гуляют с ребенком в парке
© Sputnik/ Евгений Биятов
Пожилые люди гуляют с ребенком в парке

Известно, что отсутствие одного или двух родителей чревато психологическими проблемами для ребенка — не имея четкого понимания о роли мужчины и женщины в жизни, ребенок "запутывается" в себе, или компенсирует недостаток родительского внимания на улице. И в это критический момент только бабушки и дедушки могут преподать уроки подлинной женственности и мужественности, столь необходимые для формирования цельной личности. Так давайте ценить их и не забывать дарить им заслуженное тепло и внимание, и не только в специальные для этого дни.

Материал подготовлен Sputnik Осетия.

Теги:
чпепития, подарки, флэшмоб, дата, поздравления, праздник, День бабушек и дедушек
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский военный в строю
    Обидно, клянусь!

    Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, архивное фото
    Так себе объяснение

    Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.

  • Мария Кальюсте
    Иллюзия безопасности

    Присутствие подразделений НАТО в Эстонии является всего лишь дорогой иллюзией безопасности, считает эстонский политик

  • Клавиатура ноутбука, архивное фото
    Конец следствия

    Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении авторов российского информационного агентства "Регнум".

  • Руины Сталинграда во время Великой Отечественной войны
    Вспоминая "Уран"

    В Грузии отметят 75-летнюю годовщину операции "Уран" - Сталинградской стратегической наступательной операции советских войск.

  • Кинопленка и кинохлопушка
    Первое "свидание"

    После долгого перерыва российское кино вновь приедет в Абхазию – в республике стартует фестиваль "Свидание с Россией".

  • Выборы в Азербайджане, фото из архива
    "Дорогой" президент

    В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.

  • На армянских позициях. Короткий перерыв
    Всех в казарму!

    Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.

  • Муратхан Токмади
    Чистосердечное признание

    Казахстанский бизнесмен признался в убийстве экс-председателя АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева в 2004 году по заказу олигарха Мухтара Аблязова.

  • Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков и министр экономики Артем Новиков на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
    Пограничный провал

    Переговоры между Казахстаном и Кыргызстаном по вопросу урегулирования ситуации на границе можно считать провальными – подписание "дорожной карты" не состоялось.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин, архивное фото
    Оградительный патент

    Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу России.

  • Батыржон Шерматов
    Мигрант и закон

    Юрист, оказывающий иностранным работникам правовую помощь в России, рассказал, почему бюрократия вынуждает мигрантов нарушать закон.

  • Дмитрий Медоев в Каталонии
    Родственные души

    Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.

  • Латвийский военный в строю
    Обидно, клянусь!

    Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, архивное фото
    Так себе объяснение

    Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Горилла
Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты
Жуткий мотылек со щупальцами попал на видео
В Сети появилось видео с необычным и очень страшным на вид насекомым
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться