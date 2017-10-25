День бабушек и дедушек 2017: дата и традиции праздника

День бабушек и дедушек в России отмечается в субботу, 28 октября

День бабушек и дедушек — важный праздник, уходящий корнями в глубокую древность. Отмечается с размахом в 30 странах и традиционно проводится 28 октября.

История официального дня бабушек и дедушек в России началась совсем недавно. В 2009 году Голландское Цветочное Бюро выступило с инициативой о выделении отдельного дня в календаре для почитания пожилых людей. Был ли их энтузиазм продиктован материальной выгодой — неизвестно, однако праздник прижился.

При этом, некоторые историки спорят, что показывать дань уважения старшим — совсем не ново для России.

Символично, что чествуют бабушек и дедушек именно 28 октября — в древнеславянский праздник почитания семьи, известный как Осенние Деды.

© Sputnik/ Алексей Даничев Пожилые люди у пруда в Александровском парке государственного музея-заповедника "Царское село" в Пушкине

Где отмечают День бабушек и дедушек

Праздник популярен в более чем 30 странах, при этом нет четкой привязки к определенной дате. В США и Канаде National Grandparents Day проводится 9 сентября, во Франции и Италии 1 и 2 октября, соответственно. Более того, в Италии дата празднования также совпадает с днем ангелов-хранителей по католическому календарю. Примечательно, что в Польше дату в честь дедушек и бабушек отмечается двое суток — сначала поздравляют бабушек, а на вторые сутки героями дня становятся дедушки.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Бабушка на скамейке с собакой на руках

Как чествуют бабушек и дедушек в разных странах

Во Франции пожилым людям обеспечивают проезд на транспорте, предоставляют бесплатные билеты на туристические автобусы, и вводят для них особые скидки в продуктовых магазинах и бутиках.

В России принято чествовать дедушек и бабушек чаепитием, пирогами, и обязательно дарить горшочки с живыми цветами — как символ долголетия и семейных корней. При этом, российский праздник бабушек и дедушек достаточно неоднородный — за короткий срок своего существования он еще не оброс четкими правилами того, как его отмечают. Так, 28 октября 2016 года, в Москве перед цирком Никулина была осуществлена акция в форме танцевального флешмоба "подари цветок".

Сейчас, в преддверии праздника в российских торговых сетях запустили скидки для бабушек и дедушек, а в Пскове решили организовать это событие в Пушкинском заповеднике. В программу дня войдут чаепитие с пирогами и выставки.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Дедушки в Севилье

Как поздравлять бабушек и дедушек © Sputnik/ Илья Питалев В ночь на 7 июля - праздник Иван Купала: история, традиции и обычаи

Оказать внимание близкому человеку в его праздник — задача нехитрая, но крайне важная. Обрадовать любимого дедушку можно, подарив ему набор инструментов, коллекцию ножей, удобный ортопедический матрас, или оптический прицел на его ружье. Бабушка очень обрадуется теплому шерстяному пледу, редкому травяному чаю, удобным ботинкам, вязальным спицам. Подытожить поздравление лучше всего стихотворением. И как нельзя лучше в это торжество подойдут исполненные бесконечной любви и вечной привязанности слова Пушкина своей бабушке — Марии Алексеевне Ганнибал:

Наперсница волшебной старины,

Друг вымыслов игривых и печальных,

Тебя я знал во дни моей весны,

Во дни утех и снов первоначальных.

Старшие родители часто остаются в тени, хотя играют незаменимую роль в нашем личностном становлении. Еще пять лет назад в России насчитывалось не менее 6 миллионов неполных семей, в которых воспитанием детей занимаются именно бабушки и дедушки.

© Sputnik/ Евгений Биятов Пожилые люди гуляют с ребенком в парке

Известно, что отсутствие одного или двух родителей чревато психологическими проблемами для ребенка — не имея четкого понимания о роли мужчины и женщины в жизни, ребенок "запутывается" в себе, или компенсирует недостаток родительского внимания на улице. И в это критический момент только бабушки и дедушки могут преподать уроки подлинной женственности и мужественности, столь необходимые для формирования цельной личности. Так давайте ценить их и не забывать дарить им заслуженное тепло и внимание, и не только в специальные для этого дни.

Материал подготовлен Sputnik Осетия.