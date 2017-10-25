Новый секс-скандал: Буш-старший обвинен в сексуальных домогательствах

После обвинений в сексуальных домогательствах актрисой Хезер Линд бывший президент Америки был вынужден объясниться.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Волна сэкс-скандалов накрыла Америку до самой верхушки — в прямом и переносном смысле. На сей раз в сексуальных домогательствах обвинен экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший.

В отличие от предыдущих фигурантов скандальной хроники последних дней, Джордж Буш-старший публично принес свои извинения актрисе Хезер Линд, которая и обвинила его в сексуальных домогательствах.

© AFP/ MALTE KRISTIANSEN / SCANPIX DENMARK Ларс фон Триер опроверг обвинения актрисы Бьорк в домогательствах

Комментарий бывшего президента сегодня опубликовала газета The Daily Mail.

В своем заявлении Буш-старший отметил, "что никогда и ни при каких обстоятельствах умышленно никого не огорчил, и он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд".

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Ранее американская актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США, прикованного к инвалидному креслу, в домогательствах, которые произошли 4 года назад.

Как отметила Линд в своей публикации в Instagram, во время представления сериала "Поворот: шпионы Вашингтона", Буш-старший позволил себе потрогать актрису сзади и отпустил неприличную шутку. Все это произошло на глазах супруги экс-президента, которая среагировала достаточно спокойно.

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Через несколько часов актриса свой пост удалила без объяснения причин.

Напомним, что Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год.