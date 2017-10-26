Почему на эту студентку из Судана начали "охоту" модельные агентства

Чернокожая девушка из Судана Анок Уай случайно попала в объектив фотографа, теперь многие модельные агентства ищут красавицу, чтобы предложить ей работу и славу

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Случайное фото может сделать вас знаменитыми на весь мир, как это произошло с чернокожей Анок Уай. В интернете распространяются снимки девушки, и пользователи соцсетей оставляют только положительные комментарии под ними.

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Фото Уай стали вирусными, они за несколько дней получили бешеную популярность, а многие модельные агентства устроили настоящую охоту за героиней публикации.

Анок попала на камеру одного фотографа на студенческом фестивале в Говардском университете. Девушка до сих пор не верит, что так легко и быстро обрела известность. Напомним, ранее своими шикарными фотографиями взорвала сеть темнокожая красавица Лола Чуил (Lola Chuil).