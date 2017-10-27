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Космос

"Межзвездная" комета: уникальная гостья - впервые в Солнечной системе

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Общество
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В Солнечную систему впервые за 400 миллионов лет залетела "межзвездная" комета

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik.  Астрономы предположили, благодаря съемкам автоматической межпланетной станции"Розетта" и некоторым наблюдениям наземных телескопов, что сами кометы, или хотя бы материя, из которой они были "вылеплены", сформировались задолго до рождения Солнца и могли родиться за пределами той газопылевой туманности, где появилось и Солнце, и Земля и другие планеты, отмечает Sputnik Абхазия.

Астероид на фоне Земли. Рисунок.
© Fotolia/ AND Inc
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Ученые, которые работают с автоматизированным телескопом PAN-STARRS, нашли первые возможные свидетельства в пользу этой теории, открыв крайне необычную комету, летящую в сторону Солнца по гиперболической траектории. Такая траектория указывает на "межзвездное" происхождение кометы.

То ест, пока земляне суетливо копошились на поверхности свой планеты, из глубин космоса к ним в систему впервые за 400 миллионов лет явилась уникальная гостья.

Необычная комета получила имя C/2017 U1. Астроном Мишель Баннистер считает, что эта первая "межзвездная гостья" в Солнечной системе.

"Нам очень нужны повторные и более долгие наблюдения за этим объектом, однако, если текущие сведения по его орбите не содержат в себе грубейших ошибок, он может двигаться только по гиперболической орбите. Если это подтвердится в будущем, то тогда данное небесное тело, C/2017 U1, будет первым примером "межзвездной кометы", — заявила Баннистер в своем микроблоге.

Наблюдаемая астроном комета в настоящее время летит между орбитой Меркурия и Солнцем, на расстоянии примерно в 5 раз меньшем, чем дистанция между Солнцем и Землей. Как доказывают расчеты планетологов, она влетела в Солнечную систему почти перпендикулярно по отношению к плоскости орбиты Земли и других планет, двигаясь по гиперболической траектории.

​Пока не понятно, покинет ли "межзвездная гостья" нашу звездную систему навсегда или вернется к Солнцу через некоторое время. – Баннистер считает, что для получения ответа на этот вопрос нужно наблюдать за движением кометы дольше, чем две-три недели.

Если предположения астрономов подтвердятся, то это будет большой удачей для них — ведь во всей Солнечной системе, как показывают расчеты теоретиков, в любой момент времени должно присутствовать лишь пять подобных "межзвездных" комет, и лишь один раз в 400 миллионов лет одна из них будет захвачена притяжением Юпитера и станет обитателем нашей планетной семьи. 

Космическое явление - суперлуние
© Sputnik/ Павел Лисицын
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По словам Баннистер, как минимум один из крупных наземных телескопов, французско-канадская обсерватория CHFT на Гавайских островах, сейчас наблюдает за этим небесным телом. Если первоначальные данные с PAN-STARRS подтвердятся, то тогда C/2017 U1 станет одним из самых редких и необычных объектов, открытых в Солнечной системе за последние годы.

Наша звездная система, помимо восьми больших планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, наполнена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных ученым астероидов находится во внутренней части Солнечной системы, в главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от Солнца. Ученые считают его своеобразной свалкой "стройматериалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования.

Астрономы активно изучают содержимое облака Оорта в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

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Теги:
солнечная система, межзвездная комета, астрономы, комета, впервые, солнце, земля
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