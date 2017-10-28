Эксклюзивное интервью настоящего вампира для Sputnik

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В Италии живут не менее 2 тысяч вампиров, сделал вывод корреспондент Sputnik Italia из беседы с Давиде Сантандреа, главой Лиги вампиров — официальной организации, объединяющей кровопийц из всех регионов страны. По словам итальянца, последователей Дракулы в стране может быть намного больше — просто многие из них предпочитают оставаться в тени.

Кроме интереса к dark и neo gothic, симпатий к хоррору, основой определенных склонностей является физиология, а самым явным их симптомом может быть температура тела ниже нормальной. Из этого вытекает тяга к активной жизни в ночные часы, а также практика пить кровь, чтобы обрести жизненную энергию. Правда, это практикует меньшая часть этих людей — около 200 из 2 тысяч. Кровь предоставляют в их распоряжение добровольцы, так как любое ее нелегальное распространение в стране запрещено.

"Итальянская Лига вампиров объединяет настоящих вампиров, таких как я, и борется за права этих людей. Кроме того, мы занимаемся медицинскими темами, основываясь на американских исследованиях вампиров. Там этот феномен изучают уже 30 лет. В Италии ассоциация насчитывает 2 тысячи человек. Мы не похожи на вампиров, которых показывают в кино и по телевизору. Это не мода. Мы не ожившие мертвецы. Мы не бессмертны и не спим в гробах, не боимся чеснока и святой воды. Мы люди, но с медицинской точки зрения мы отличаемся от других людей", — рассказывает Сантандреа.

из архива Давиде Сантандреа Давиде Сантандреа

По его словам, температура тела у настоящих вампиров намного ниже, чем у обычных людей.

"Температура нашего тела не 36,6 градуса — она колеблется от 34 до 34,5 градуса. Мы чувствительны к солнечному свету, но солнце не может нас убить, как показывают в кино. Однако солнечный свет может вызвать у нас проблемы с кожей. Обычно мы пользуемся кремом от загара с максимальной степенью защиты. И, разумеется, мы должны носить очки с защитой от УФ-лучей", — поясняет Давиде.

Еще одна особенность, характерная для вампиров, – более быстрое заживление костной ткани после переломов.

"Например, однажды я сломал 4 ребра. Врачи сказали, что все срастется через два месяца, но десять дней спустя я был уже полностью здоров. Кроме того, у нас "перевернут" суточный цикл. В ночное время мы гиперактивны, в то время как днем хотим спать. Некоторые настоящие вампиры обладают экстрасенсорными способностями. Я имею в виду психометрию – способность видеть и читать прошлое, прикасаясь к предметам и людям. Благодаря этой способности некоторые вампиры сотрудничают с полицией. Также у нас более развиты все пять чувств", — утверждает Сантандреа.

Он напомнил, что все эти особенности уже задокументированы американскими врачами.

"С медицинской точки зрения настоящим вампирам нужна совсем не кровь, а прана – жизненная энергия. Из-за наших особенностей и способностей мы потребляем гораздо больше праны, чем обычный человек. Мы нуждаемся в ней, чтобы оставаться здоровыми, и поэтому мы стараемся восстановить недостающую энергию", — говорит глава Лиги вампиров.

Пить кровь – это средство извлечь энергию из тела, пояснил он.

"Точно так же ее можно извлекать из разума и психики. Это самый простой способ, поскольку жизненная энергия циркулирует в крови. Чтобы получить энергию, достаточно сделать маленький порез и высосать из него немного крови. Когда вампир научился всем методам извлечения праны, он перестает пить кровь. Ведь на это смотрят как на что-то аморальное, особенно в Италии. Подавляющее большинство настоящих вампиров кровь не пьют", — заверяет Сантандреа.

из архива Давиде Сантандреа Давиде Сантандреа

По его словам, в ассоциации очень жесткие правила на этот счет — ведь через кровь можно подхватить болезни. Прежде всего, несовершеннолетние не могут ни вступать в Лигу, ни быть донорами. Кровь сдается на безвозмездной основе. Перед сдачей донор должен предъявить свежие результаты анализов крови, чтобы гарантировать, что он здоров.

Сантандреа рассказал, что снимается в телесериале и фильме про вампиров.

"В наших фильмах вампиров показывают не такими, какими обычно их изображают в кино. У нас вампиры такие, какие они есть в действительности. Это будет первый телесериал о повседневной жизни настоящих вампиров, которая далека от кладбищ, укусов в шею и других кинематографических фантазий. Настоящие вампиры – это не монстры, какими их показывали до сих пор. Это обычные люди, которые в том числе сотрудничают с правоохранительными органами", — поясняет глава Лиги вампиров Италии.