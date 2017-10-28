Стало известно, кто будет выполнять функции главы Каталонии

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии вместо Карлеса Пучдемона, сообщает РИА Новости.

"Председатель правительства страны (Мариано Рахой — ред.) принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям — ред.) главы женералитета (Каталонии)", — говорится в официальном бюллетене и при этом отмечается, что председатель правительства "делегирует функции… вице-премьеру государства".

Отстранение от должности Карлеса Пучдемона вступает в силу. Кроме того, Совет министров берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

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Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Также испанское правительство отстранило от должности главу каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо, сообщается в официальном документе правительства.

"Предусматривается отстранение от должности Хосепа Луиса Траперо Альвареса… майора органа Mossos d`Esquadra (полиции Каталонии — ред.)", — сообщается в документе.

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Ранее со ссылкой на документ правительства, опубликованный в официальном государственном бюллетене BOE, сообщалось, что вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии вместо Пучдемона. Также в документе отмечается, что Пучдемон отстраняется от должности.

Ранее сообщалось, что глава Каталонии Пучдемон будет обязан покинуть свой пост, после того как соответствующий декрет испанского правительства будет опубликован в официальном правительственном журнале Испании. Нежелание сложить полномочия будет в этом случае рассматриваться как попытка узурпации власти.