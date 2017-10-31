Самые богатые наследники: Майкл Джексон "заработал" в 2017-м $75 млн

По свидетельству издания Forbes, наследники умершего 8 лет назад короля поп-музыки Майкла Джексона заработали 75 миллионов долларов

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Американское издание Forbes составило рейтинг самых богатых покойных знаменитостей в 2017-м году.

Эксперт о рейтинге Forbes: это список "богатых выскочек">>>

© AP Photo / Daniela Vesco Самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes 10

По данным издания, наследники короля поп-музыки получили $75 млн — именно столько, скончавшийся в 2009 году, Майкл Джексон "заработал" в этом году благодаря доле в лейбле EMI и вышедшему в сентябре сборнику композиций "Scream", сообщает Sputnik Беларусь.

В тройку лидеров вошел также спортсмен Арнольд Палмер и карикатурист Чарльз Шульц — их наследие посмертно принесло 40 и 38 миллионов долларов соответственно.

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Кроме того, в рейтинг вошли Дэвид Боуи, Принс, Боб Марли, Элизабет Тейлор и даже физик Альберт Эйнштейн — его годовой "доход" составил десять миллионов долларов.

Возглавлял аналогичный рейтинг Джексон и в прошлом году — тогда его наследие принесло рекордные 825 миллионов долларов, в основном благодаря доле в звукозаписывающем лейбле. В целом же несколько лет подряд имена в рейтинге практически не меняются.