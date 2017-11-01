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Салат из овощей, фото из архива

Сегодня день вегана: как приготовить овощи со вкусом мяса

CC0 / RitaE / Salad
Общество
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Во все мире 1 ноября отмечается международный день вегана, советы от кулинара - как отказаться от продуктов животного происхождения

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Веганство сегодня становится все более популярным. Многие предпочитают быть веганами по этическим или психологическим причинам, а некоторые люди — чтобы противостоять загрязнению окружающей среды и беречь экологию.

Чтобы навсегда отказаться от мяса, должен быть плавный переход к растительной пище. Такой совет в интервью Sputnik Азербайджан дал украинский кулинар Константин Столяров, специализирующийся на приготовлении блюд для вегетарианцев, сыроедов и веганов.

По словам кулинара, сначала человек может испробовать вегетарианство, потом веганство, затем сыроедение, а дальше возможно моноедение, когда за один прием принимается один продукт. Даже возможно фрукторианство.

Столяров, который вот уже три года практикует веганство, поспешил развеять мифы, связанные с веганами.

Марина Копытько
© Photo: Youtube.com / Свободная Пресса
Вегетарианство: во вред или на пользу

По его словам, некоторые ошибочно считают, что, когда человек питается только фруктами, то он лишается сил. На самом деле веганы занимаются спортом и имеют спортивные фигуры, утверждает кулинар. 

Однако недостаточно только отказаться от вредных привычек и мяса. Помыслы также являются частью здорового образа жизни. И на своем примере, а также на примере друзей Столяров старается показать окружающим, что когда люди переходят с тяжелой еды на более легкую, у них все вредные привычки потихоньку отпадают.

"У меня из жизни ушли алкоголь и сигареты. Когда я понял, что они приносят в мою жизнь разрушение, мне легко стало от них отказаться", — поделился личным опытом кулинар.

Он советует всем начинающим забыть, что о них подумают люди, ведь у каждого своя миссия в жизни.

Сам Столяров на определенном этапе своей жизни понял, что должен что-то в ней поменять. Он изучил методику очистки организма Надежды Семеновой, подразумевающую веганскую диету без молочной продукции. А перед переломным моментом Столяров готовил блюда для дня рождения друга.

"Сначала я занялся овощами. Это очень красивый процесс, они яркие. А потом я взял куриное филе для шашлыков и в тот момент высшие силы показали мне его в зеленом цвете, хотя оно было розового. И я понял, что это труп, который мы в себя помещаем. Я не хотел быть хранилищем для трупов. И со следующего дня начал чистку", — заявил кулинар, добавив, что его родители и друзья тоже отказались от мяса.

У Столярова имеется и свой бизнес на родине. Он готовит еду на вынос, составляет различные комбинации вегетарианской пищи. Таким образом, людям, которые хотят отказаться от мяса, больше не надо думать, что поесть и как приготовить овощи, чтобы было вкусно.

Вегетарианство за и против
© Sputnik/
Вегетарианство как образ жизни: "за" и "против"

И хотя у Столярова не было переходного периода от обычной пищи до вегетарианства и далее веганства, он советует плавно менять свой рацион. Для начала следует исключить из рациона рыбу, мясо, яйца. Можно на время оставить молочную продукцию. Однако, если хочется чего-то поесть, то можно сделать исключение. Чтобы настроиться на вегетарианство, хорошо помогает практика йоги и регулярные медитации, рассказал он.

Главное — уходит злость, все низкие эмоции, ярость трансформируются. Люди становятся добрее и сердце у них открывается, считает кулинар. Именно так он описывает свое состояние и состояние людей, перешедших на растительную пищу.

Рассказывая о своих кулинарных изысканиях, Столяров отметил, что может заменить мясо во всех знаменитых рецептах.

Он знает немало хитростей, как заменить продукты животного происхождения на растительные. К примеру, чтобы заменить яйца, крепкий отвар гороха нут можно взбить с сахаром и получить безе. Для закрепления теста в него можно добавить банан. Или, чтобы придать блюду вкус яйца, его можно приправить черной гималайской солью.

Как оказалось, с разными продуктами можно долго и увлекательно интерпретировать почти любые блюда и даже готовить торты без термической обработки. А сыроедческие десерты не оставят равнодушными даже заядлых мясоедов.

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Теги:
день вегана, овощи, фрукты
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