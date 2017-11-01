Отменит ли Турция "все включено"- комментарий организаций по туризму

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено", что стало причиной?

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Любимый многими туристами турецкий сервис и система "все включено" могут уйти в прошлое.

В СМИ появилось сообщение, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено".

По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

Однако тема возможного отказа Турции от обслуживания в отелях по системе "все включено" на заседании рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией не поднималась, сообщил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"На очередном заседании рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией, которое прошло на прошлой неделе в Анталье, тема отказа от системы "все включено" вообще не звучала", — сказал Сафонов.

"Мы считаем, что это внутреннее дело Турецкой Республики и турецкого бизнеса. Хочу напомнить, что такого рода идеи уже звучат не в первый раз. Наши коллеги из Греции тоже говорили о том, что система "все включено" им не очень выгодна. Но еще раз отмечу, что это суверенное дело каждой страны и бизнеса, который формирует туристический продукт", — сказал Сафонов.

Он напомнил, что в Российской Федерации особой популярностью пользуются именно предложения, сформированные на основе системы "все включено", которые включают в себя размещение, питание и экскурсионные программы.

"Туристы заранее знают, сколько денег они потратят на путешествие, и что больше дополнительных расходов им не понадобится. Именно этим сильны позиции Турции на российском рынке, в этом во многом заключается конкурентоспособность ее турпродукта", — пояснил Сафонов.

11-е заседание рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией прошло 26 октября в турецкой Анталье. Там были подведены первые итоги высокого туристского сезона 2017 года, рассматривались вопросы безопасности, оценивали санитарно-эпидемиологическую обстановку в Турции, развитие круизного туризма в черноморском регионе между двумя странами, а так же вопросы развития межрегионального сотрудничества.