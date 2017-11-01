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Кадр из сериала Бесстыдники

Кино-телеманам на заметку: 9 лучших сериалов в ноябре - на любой вкус

© Photo: Showtime
Общество
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Sputnik собрал в обзоре девять премьер и продолжений сериалов ноябрьского репертуара, которые непременно стоит посмотреть всем кино- и телеманам

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Ноябрь в этом году выдался щедрым на многосерийные новинки. Многие современные сериалы по своей зрелищности и сюжетным перипетиям мало в чем уступают полнометражным фильмам, а ноябрь в этом году выдался щедрым на многосерийные новинки.  

Чтобы осень прошла в наслаждении кинематографом, а не в депрессии, Sputnik Беларусь собрал девять премьер и продолжений сериалов на любой вкус.

Хроники Франкенштейна/The Frankenstein Chronicles

1 ноября на экраны выходит второй сезон британского сериала об инспекторе полиции Джоне Марлотте, который ищет опасного преступника. Злодей живет историей книжного доктора, создавая из частей человеческих тел монстра. А сыщик вынужден в одиночку бродить по Лондону, чтобы найти страшного убийцу. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2015 года. На IMDb рейтинг сериала составляет 7,4 балла из 10.

Она же Грейс/Alias Grace

Мировая премьера сериала "Она же Грейс" состоится 3 ноября. Это история служанки Грейс Маркс, эмигрантки из Ирландии, которую обвинили в убийстве хозяина и его любовницы-экономки, которая была беременна. Грейс дает путанные показания и, возможно, ее обвинили несправедливо. Но только спустя 10 лет один доктор попытается помочь девушке все вспомнить. "Она же Грейс" – это третья адаптация романов канадской писательницы Маргарет Этвуд в 2017 году.

Мамаша/Mom

Американский сериал про мать-одиночку, которая завязала с алкоголем и пытается кое-как вырастить 14-летнюю дочь, стартует в ноябре уже пятым по счету сезоном. Это жизненные приключения женщины, вокруг которой бесчисленное множество соблазнов и проблем. Обратить внимание на этот комедийный сериал стоит уже только потому, что "Мамаша" — это сериал от Чака Лорри, автора "Теории большого взрыва". Кроме того, у сериала две премии Эмми.

Смилф/Smilf

5 ноября стартует первый сезон сериала о девушке по имени Бриджит. Ей всего двадцать с небольшим, а у нее за плечами разрушившиеся отношения и маленький ребенок. Малыш и становится главным препятствием для новой счастливой жизни. Главную роль в сериале сыграла Фрэнки Шоу, известная участием в сериалах "Миксология" и "Образцовые бунтарки". Шоу сама написала сценарий для сериала, актриса утверждает, что в сериале нет ничего выдуманного, все является сюжетом ее жизни.

Бесстыдники/ Shameless

История Фрэнка Галлагера продолжается. Алкоголик, лжец, тунеядец, эгоист, мелкий мошенник и ко всему прочему отец шестерых детей с 6 ноября в восьмом сезоне продолжит попадать в неприятности, вынуждая своих детей вновь и вновь учиться на ошибках отца. Дети учатся жить самостоятельно, так как надеяться на нерадивого папашу смысла нет. Рейтинг сериала "Бесстыдники" на IMDb достиг 8,7 балла, также у него есть премия Эмми. Американская версия вышла на мировые экраны в 2011 году, она является ремейком популярного одноименного британского сериала.

Беглецы/Runaways

Этот сериал нужно обязательно посмотреть фанатам Marvel, так как "Беглецы" сняты по одноименному комиксу. Новые персонажи пополнили ряды супергероев, которые объединятся в побеге от родителей-суперзлодеев. Так как история рассказывает о группе подростков, то и сам сериал придется по вкусу подросткам. В рамках первого сезона зрители смогут увидеть десять серий захватывающих приключений. На английском языке сериал можно будет начать смотреть уже 21 ноября.

Викинги/Vikings

Также в ноябре выходит пятый по счету сезон "Викингов". Сериал посвящен истории морских воинов, которые осуществляли набеги на Британские острова. Сценаристом "Викингов" является Майкл Херст, первая сезон исторического сериала вышел в марте 2013 года. Рейтинг "Викингов" на IMDb составляет 8,6. Премьера пятого сезона состоится 29 ноября.

Что смотреть из российских сериалов

Троцкий

В России 6 ноября выходит многосерийная работа режиссера Александра Котта "Троцкий". Сюжет сериала рассказывает о том, как в 40-ых годах двадцатого века мексиканские коммунисты нападают на дом Льва Троцкого. Ему удается выжить, но бывший революционер понимает, что вечный враг Сталин не перестанет его преследовать. И совершенно не важно, куда Троцкий будет бежать. Так он решает дать бой, словесный бой. Главную роль в сериале сыграл Константин Хабенский. Сериал приурочен к столетию Октябрьской революции.

Чернобыль: Зона отчуждения

История подростков, которые отправились на машине в город-призрак Припять, продолжается. 10 ноября на экраны выходит второй сезон сериала "Чернобыль: Зона отчуждения". "Никто не вернется прежним", так звучит слоган. Действие разворачивается в двух временных пластах: первый – в современности, а второй накануне аварии на Чернобыльской АЭС, в 1986 году.

Теги:
топ-9, многосерийный, новинки, сериал, фильм, сериал
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