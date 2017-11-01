Конец света: нумерологи пророчат апокалипсис 19 ноября

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Если верить нумерологам и конспирологам, то конец света наступит не далее, как 19 ноября текущего года.
Сторонники эзотерических верований о мистических связях чисел с физическими объектами назвали новую дату апокалипсиса.
"Апокалипсис грядет 19 ноября 2017 года, утверждают нумерологи, которые раскрыли дату конца света", — передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на газету Daily.
Американский нумеролог рассчитал, когда наступит конец света>>>
Таинственная планета не видна в объективах телескопов, однако астрономы все время приводят доказательства ее присутствия в Солнечной системе.
Конспирологи утверждают, что именно 19 ноября 2017 года это космическое тело приблизится к Земле и погубит все живое.