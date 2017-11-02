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Ботанический сад, Сухум. Архивное фото

В Сухуме к зиме готовят трехсотметровую шубу

© Photo: Anton Zelenov
Общество
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Растения в Ботаническом саду Сухума укроют на зиму трехсотметровой шубой

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Осень в Абхазии выдалась холодная, приближается, по прогнозам синоптиков, не менее морозная зима, и в Ботаническом саду Сухума готовятся к защите дендрологической коллекции.

С середины ноября теплолюбивые растения, которые находятся на территории Ботанического сада, укутают белой тканью для защиты от возможных морозов и снегопадов. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз. 

"Ткань белая, чтобы отражала свет. Бывают же зимой и теплые дни, чтобы не было перегрева растения", — уточнил Губаз.   

По его словам, на все растения, которые надо утеплить на зиму, уходит около трехсот метров специальной ткани.

"Она очень теплая, плотная.  Дорогостоящая, служит несколько зимних сезонов, максимум три года. Обычно я приобретаю с запасом", — пояснил он. 

Как рассказал директор Института ботаники, в основном в утеплении нуждаются саговник и некоторые виды пальм. 

"А самые теплолюбивые растения Ботанического сада растут в горшках, особенно водные растения, и их уже перенесли в теплицу, — отметил Эдуард Губаз. – Для ценных экзотических растений, которые имеют небольшой наклон, делаем вставки, деревянные упоры, а на многих сделаны постоянные железные упоры". 

До пяти тысяч видов растений произрастает в Ботаническом саду Сухума, и каждый год идет обновление, заметил директор.

Теги:
теплицы, укутают, шуба, зима, сезон, растения, Сухум, Абхазия
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